Giresun'da 2 ilkokul hakkında boşaltma kararı çıktı
|29 Ocak 2020 23:40
|Yazdır
Giresun'da 2 ilkokul hakkında acil boşaltma kararı çıktı. Son olarak Elazığ ve Malatya'da yaşanan 6,8'lik depremin ardından yurt genelinde önlemler alınmaya devam ediliyor.
Yapılan çalışmalar sonucu Giresun'da ise yaşanabilecek bir deprem sonucu hasar göreceği ön görülen Çotanak İlkokulu ile Abacıbükü İlkokulu hakkında boşaltma kararı çıktı. Bugün itibariyle boşaltılmaya başlanan okullardan Çotanak İlkokulu Mithat Paşa İlkokuluna, Abacıbükü İlkokulunun ise Şehit Hakan Gemici Ortaokuluna taşınma işlemlerinin başladığı öğrenildi.
Giresun Valiliği konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "Yapılan teknik tetkikler sonucunda Giresun İl merkezinde bulunan Çotanak İlkokulu ve Abacıbükü İlkokulu binaları görülen lüzum üzerine boşaltılarak Çotanak İlkokulu'nun Mithatpaşa Ortaokulu'na ve Abacıbükü İlkokulu'nun da Aksu Şehit Hakan Gemici Ortaokuluna taşınmasına karar verilmiştir. Boşaltılan okulların yerlerine yenilerinin yapılması için ihale çalışmaları başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Eski okullarına geçmek isteyen öğrenciler eylem yaptı
29 Ocak 2020 23:33
|Karne harçlıklarını Elazığ'daki depremzedelere gönderdi
29 Ocak 2020 20:33
|Çankırı'da depreme dayanıksız okula yıkım kararı
29 Ocak 2020 15:57
|INTERPOL'e akredite olan üniversite adli tıp laboratuvarı
29 Ocak 2020 13:48
|Üniversiteyi kazandı, diplomadaki şerh hayallerini suya düşürdü
29 Ocak 2020 08:30
|AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları açıklandı
24 Ocak 2020 15:23
|Bozok Üniversitesi yerli otonun bataryasını üretmeye talip
24 Ocak 2020 14:27
|BİLSEM öğrencileri kadınlar için atık yağdan sabun yaptı
23 Ocak 2020 14:17
|'Yanlış ilaç 20 kişiyi kör etti' iddiasına yalanlama
21 Ocak 2020 18:32
|Bu okulda yarıyıl tatili yok
20 Ocak 2020 22:16