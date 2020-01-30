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Bakan Soylu ve Koca'dan deprem değerlendirmesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'yı ziyaret etti ve depremle ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.
 30 Ocak 2020 01:34
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Bakan Soylu ve Koca'dan deprem değerlendirmesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'yı ziyaret etti ve depremle ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.

Malatya Valiliğinde depreme ilişkin süreç ve gelişmelerle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde hayatlarını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Depremin ardından bölgeye intikal ettiklerini ifade eden Bakan Soylu, depremzedelerle bir araya geldiklerini anlatarak, "Şunu ifade etmek isterim ki milletimiz büyük bir dayanışma içerisinde oldu. Bu dayanışma içerisinde ortaya konulan irade de aslen bize çok şey öğretti. Büyük bir milletin parçası, ferdiyiz. Böyle büyük bir milletin ferdi olmaktan gurur duyuyoruz. Allah razı olsun" dedi.

24 Ocak Cuma günü saat 20.55'te Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından bin 416 artçı depremin olduğunu aktaran Bakan Soylu, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydederek, "Malatya Valiliğimiz, Elazığ'da olduğu gibi afet koordinasyon merkezinde, milletvekillerimiz, tüm belediye başkanlarımız, kurum ve kuruluşlarımızla büyük bir gayret içerisinde oldular. Depreme maruz kalan bölgelerdeki vatandaşlarımıza el uzattılar. O günden bu yana 6 bine yakın çadır dağıttılar. Her birine yatak, ısıtıcı ve diğer ihtiyaçlar ile gıda kolileri, battaniye dağıtıldı. Sıcak yemekten kumanyaya kadar vatandaşımızın tüm gıda ihtiyaçlarında AFAD, Kızılay, gönüllülerimiz, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, kurum ve kuruluşlarımız herkes el birliğiyle çok önemli bir mücadele ortaya koydu. Bankalarımız gece açık olacaklar. Oradan da gerekli ödemeyi temin ederler. Sayın Cumhurbaşkanımız da köylerdeki konutların çelik konstrüksiyon olacak şekilde yapılması lazım geldiği talimatını verdi" diye konuştu.

Deprem bölgelerindeki yaraların hemen sarılacağını ifade eden Soylu, "Yaraları en kısa sürede saracağız. Depremden daha az etkilenmek için almamız gereken tüm tedbirleri, deprem sırasında alacağımız tedbirleri ve deprem sonrası yapılacakları bir kez daha değerlendireceğiz. Depremden etkilenen çocuklara psikolojik destek, Diyanet İşleri Başkanlığının manevi rehberlerine, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanlarının sunduğu hizmetlere kadar herkes sahada" şeklinde konuştu. Sağlık sisteminde herhangi bir aksamanın olmadığını kaydeden Soylu, "Arama kurtarma çalışmaları, bütün Türkiye'nin gözü önünde gerçekleşti. Ciddi bir süreç oldu. Deprem oldu, binlerce yaralı olduğu halde sağlık sistemimizde en ufak bir aksama olmadı. Şehir Hastanesi Elazığ'da tıkır tıkır çalıştı ve deprem izolatörü ile en güvenli sığınak haline geldi. Bu da atılan adımların aslında geçmiş dönemden itibaren en önemli göstergelerinden biri. Sağlık konusunda çok ciddi bir özgüven içerisinde olduğumuzu söylemek isterim. Depremin tamamını değerlendirdiğimizde en ufak bir aksama olmadı. Sonra gönüllüler sahada ve öyle bir duygudaşlık yaşanıyor ki bu süreç hakikaten çok şeyler öğretti" diye konuştu.

"Bütün sağlık personelimiz ilk andan itibaren seferber oldu"

Sağlık Bakanı Koca da depremin olduğu ilk saatlerinden itibaren Elazığ ve Malatya'nın Doğanyol ilçesinde olduklarını hatırlatarak, "Özellikle sağlık boyutuyla bütün sağlık personelimiz ilk andan itibaren seferber oldu. Türkiye'nin birçok ilinden personelimiz var. Ciddi bir fedakarlık, özveri gösterildi. Deprem sevgi, merhamet ve yardımlaşma duygularımızı tekrar hatırlamamıza vesile oldu. Elazığ ve Malatya'da hastanelere başvuran bin 607 hasta oldu. Bu hastaların önemli bir kısmı taburcu edildi. Hastanelerde tedavisi devam eden 58 hastamız var. Malatya'da ise 15 hastamız yatarak tedavi ediliyor. Malatya'da bugün itibarıyla yoğun bakımda takip edilen bir hastamız kalmadı. Bu dönemin ikinci evresi olan halk sağlığı, enfeksiyon veya salgınların önlenmesi, kronik hastalıkların takibi gibi daha çok psikososyal desteğe ihtiyaç duyulan yoğun bir durum olduğunu biliyoruz. Bu psikososyal desteği de planlamak üzere bir yaklaşım içindeyiz. Çadırlar ve toplu yaşamın olduğu alanlarda hızla sahra hastaneleri ünitesini oluşturduk. Bugün itibarıyla 9 hastaneye ulaştık. Bu ünitelerden birini Doğanyol'da açtık. 800'e yakın hastaya bugün bu merkezlerde bakılmış. Ben normal rutin sağlık kuruluşlarımızdaki muayeneden bahsetmiyorum. Bu ünitelerimizde 24 saat hizmet veriliyor, uzman hekim, hemşire ve yanında ambulans bulunuyor. Bu dönemde sağlık alanında ciddi bir sorun yaşanmadı. Sağlık personelinin olağanüstü bir performans sergiledi. Bütün sağlık personeline teşekkür ediyorum. Doğanyol'da daha önce planlanan ve projesi biten yeni hastane ihalesinin de 2 gün önce yapıldı. Hastane binasının yanında 10 lojmandan oluşan bir yapı olacak" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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