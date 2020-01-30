Akdeniz sallandı: Kısa süre içinde 2 deprem meydana geldi
Akdeniz açıklarında sabaha karşı art arda depremler yaşandı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre saat 04.28'de Muğla Marmaris açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|30 Ocak 2020 06:50
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Akdeniz açıklarında sabaha karşı art arda depremler yaşandı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre saat 04.28'de Muğla Marmaris açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 11.35 km olarak ölçüldü. Akdeniz'de yaşanan depremin ardından bir artçı deprem daha oldu. Saat 05.10'da Marmaris açıklarında yaşanan 4,4 büyüklüğündeki ikinci deprem yerin 16 km derinliğinde yaşandı. Bölgede artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.
Peş peşe depremler
Akdeniz'de yaşanan 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından kısa bir süre sonra bölgede ikinci bir deprem daha meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 4,4 büyüklüğündeki depremin derinliği 16 km olarak ölçüldü.
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