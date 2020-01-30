Türk Donanma'sının 4 firkateyni Libya'da
|30 Ocak 2020 07:45
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Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile yapılan güvenlik ve askeri işbirliği anlaşması uyarınca bu ülkeye askeri desteğini artıran Türk Silahlı Kuvvetleri, saldırılarını artıran darbeci Hafter güçlerine karşı önemli bir gözdağı verdi. Türk donanmasının bir süredir bölgede olduğu bilinen 4 fırkateyni dün Libya kıyılarında görüntülendi.
Milli Savunma Bakanlığı Gökova, Göksu, Gaziantep ve Gediz fırkateynlerinde görevli SAT komandolarının, kaçak göçmenlere yönelik müdahale anlarını gösteren fotoğraflar paylaştı.
Deniz Kuvvetleri'nin gözbebekleri TCG Gökova, TCG Göksu, TCG Gaziantep, TCG Gediz fırkateynleri ile TCG Yaray Kudret Güngör akaryakıt gemisinden oluşan Türk Deniz Görev Grubu, Trablus açıklarında görüldü. Orta Akdeniz'de 'Akdeniz Kalkanı Harekatı'na doğrudan destek ve NATO'nun 'Deniz Muhafızı Harekatı'na yardımcı destek faaliyeti icra eden savaş gemileri, Libya açıklarında batma tehlikesi yaşayan bir bota da müdahale ederek 30 düzensiz göçmenin kurtarılmasını sağladı. Bota müdahale eden Türk denizcileri, yardım ve tıbbi destek sağladığı göçmenleri Libya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslim etti. SAT komandolarının düzensiz göçmen harekatı, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından da duyuruldu.
Kıymet Sezer
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