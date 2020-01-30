İnternetteki anne sütünde AIDS riski
|30 Ocak 2020 06:51
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Kanuni olmayan yollardan satışa çıkarılan ya da kaynağı bilinmeyen insan sütünün sağlık tehlikeleri barındırdığına dikkat çeken İstanbul Esenyurt Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erhan Aygün "Sütünü satan kişinin sağlığı çok önemli. Bu kişi acaba alkol veya sigara kullanıyor mu? Herhangi bir madde bağımlılığı veya bilinen bir hastalığı var mı? Bu hastalıkların başında, HIV hastalığı, hepatitler, sifilis hastalığı ve birçok ciddi enfeksiyonlar geliyor.
Bunlar sütten geçebilen hastalıklar. Çocuğunuzu daha sağlıklı büyütmek isterken bulaşıcı hastalıklara maruz bırakabilirsiniz" uyarısında bulunuyor. Dr. Aygün, bu sütlerin sağılma ve saklanma şartlarının da hijyenik olmayabileceğini hatırlatarak internetten anne sütü satışının yasaklanmasını istedi.
ZİYNETİ KOCABIYIK
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