Maaşlarda cinsiyet uçurumu büyüyor

Mayıs ayına kadar sürecek proje kapsamında, Ocak 2019'dan bu yana çalışanların maaşları masaya yatırılacak. Yeni metotların geliştirileceği çalışma kapsamında; Hane Halkı İş Gücü Anketi, Gelir Yaşam Koşulları (GYK) Kazanç Yapısı Anketi ve İdari Kayıtlar gibi farklı veriler aracılığıyla maaşlar hesaplanarak karşılaştırılacak. Çalışmayla, kadın-erkek kazançlarındaki eşitliğin sağlanması hedefleniyor.

ILO'nun yaptığı araştırmaya göre; kadın çalışanlar eğitim seviyeleri daha yüksek olmasına rağmen erkeklerden daha az maaş alıyor. Cinsiyete dayalı ücret farklılığı dünyada ortalama yüzde 21,4 olurken bu oran İsveç'te yüzde 5,7, Romanya'da yüzde 7,8, Fransa'da yüzde 9,6, Türkiye'de ise yüzde 12,9... Bilgi teknolojilerinde çalışan kadınların yüzde 1,3'ü, giyim ve gıda sektöründe çalışanların yüzde 13,1'i ve bakım hizmetlerinde çalışanların yüzde 60,5'i, erkeklerden daha az kazanıyor. Diğer yandan kadınların iş hayatına katılımları azaldıkça, ücret açığı yükseliyor.

Kadınların yaşı da, aldıkları ücreti yakından ilgilendiriyor. 'Kadın işi', 'erkek işi' ayrımının da, cinsiyete dayalı ücret açığını artırdığı ifade ediliyor.

Sefa Bilgitekin

