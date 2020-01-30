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Çinliler sadece köprüyü değil borçlarını da satın aldı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yüzde 51 hissesinin satılmasını Rekabet Kurulu onaylamıştı. Köprünün yüzde 51'i 2.5 milyar dolardan fazla olan maliyetine karşın 688 milyon dolara satılacak.
 30 Ocak 2020 07:50
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Çinliler sadece köprüyü değil borçlarını da satın aldı

Konsorsiyum, 2023'te devlete geçecek köprüyü 3.5 yıl işletecek. Projenin yapım maliyetini karşılaması nedeniyle bir borç da devralmayacak olan fon, 44 ay gibi kısa bir sürede Hazine garantisiyle kasasına 760 milyon dolar koyacağı hesaplanıyordu. Öte yandan 2013'te yapımına başlanan YSS için devlet, günlük 135 bin araç geçiş garantisi verdi. Ancak garanti sayısına ulaşılamayınca işletmeci ICA'ya, 2019'un ikinci yarısında Hazine'den 1.6 milyar TL ödeme öngörüldü. Köprü ve çevreyolu hisselerinin yüzde 51'inin 6 Çinli şirketten oluşan fona satılmasından sonra da dikkat çeken tablo çıktı. 2023'te devlete devrolacak YSS köprü ve çevreyolunu Çinli konsorsiyum 3 yıl 8 ay işletecek. Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM), Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yollarının hisse devrine ilişkin açıklama yaptı.

Görevli şirketin yüzde 51 hissesinin satılması yönünde bugüne kadar KGM'ye yapılan resmi bir başvurusu bulunmadığına işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi: "Bu konuda çalışmaların devam ettiği, hisse devriyle yeni ortaklık yapısının yüzde 49-51 şeklinde olacağı öngörülmektedir. Bu hisse devri, 3.1 milyar dolar yatırım değerine sahip otoyolun ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün satışı anlamına gelmemektedir. Diğer bir ifadeyle, 'Uygulama Sözleşmesi'nde açıklandığı üzere otoyol kesiminin sözleşmeye uygun olarak işletme hakkına sahip görevli şirketin yüzde 51 hissesinin borçlarıyla birlikte devrini ifade etmektedir. Projeye ortak olacak şirket, projenin kalan kredi anapara ve faiziyle ilgili yükümlülükleri de hissesi oranında üstlenecektir."

DEVİR SADECE İŞLETME DÖNEMİNİ KAPSIYOR

Projenin yapımında kullanılan kredinin daha uygun koşullarda yeniden yapılandırılmasını da sağlayacak söz konusu hisse satışıyla ülkeye sağlanacak katkıya dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Hisse satışıyla ülkemize yaklaşık 2 milyar 800 milyon dolar kaynak girişi sağlanacağı tahmin edilmektedir. Bu tutar, Türkiye'nin gerçekleştirdiği bir projeye bir defada sağlanan en büyük finansal kaynaklardan biri olup, bu hisse talebi, ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin bir göstergesidir. Hisse devri sadece işletme dönemine yönelik olup, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve otoyol, işletme dönemi sonunda KGM'ye devredilecektir."
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