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Türkiye, Çin'e 'Korona operasyonu'

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye çıktı. Hastalığın bulaştığı 6 bin kişiden bin 239'unun durumunun ağır olduğu duyuruldu. Vuhan'da inşa edilmeye başlanan bin yataklı hastane 2 günde bitirildi. Başkentler ise Çin'deki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı. British Airways ile Lufthansa Çin'e uçuşlarını durdurdu. Türkiye'de de önlemler artırıldı. İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs nedeniyle kurulan termal kamera sayısı ikiye çıkarıldı.
 30 Ocak 2020 08:00
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Türkiye, Çin'e 'Korona operasyonu'

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı sallamaya başlayan Korona virüsü şimdiye kadar 19 ülkeye sıçradı. 132 kişi hayatını kaybetti, 110 hasta iyileşti, 6 bin 57 kişi ise virüsten dolayı hasta. Düyayı kasıp kavuran ölümcül virüsün durdurulamayan yayılışı devam ederken Çin'e vatandaşı olan ülkeler harekete geçmeye başladı. Bu ülkelerden biri de Türkiye. Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Emin Önen "Birkaç gün içinde 32 vatandaşımızı aileleriyle birlikte Çin'den tahliye edeceğiz" dedi.

Türk vatandaşlarında Koronovirüs rastlanmadığını dile getiren Büyükelçi Önen şöyle devam etti: "Vaka sayısı da 6 bini, karantinaya alınanların sayısı 44 bini geçmiş vaziyette. Şu aşamada Çin'in birçok eyaletinde büyükşehirlerde karantina şartları uygulanıyor. Otobüs ulaşımı durdurulmuş vaziyette. Şunu da ifade etmem lazım. Türkiye'de bazı sosyal medya hesaplarında halkı paniğe sevkedecek çok abartılı yanlış bilgiler de dolaşıyor. Biz tüm vatandaşlarımızla irtibat halindeyiz. Vuhan'da 32 vatandaşımız var. Biz de resmi girişimlerde bulunmuştuk. 32 vatandaşımızı çıkartmak için girişimlerimize başladık. Hiçbir vatandaşımızda virüsle alakalı bir durum tespit edilmedi. Çinli yetkililerle organize ediyoruz. Türkiye'den gelecek ambulans uçakla beraber, içinde uzman doktorların da bulunduğu uçakla beraber vatandaşlarımız Türkiye'ye gelecekler. Belli bir karantina şartları uygulanacak."

Çin genelinde 6 bin Türk vatandaşının olduğunu belirten Büyükelçi Önen "Tüm vatandaşlarımızla irtibat halindeyiz, zaten ilan ettik numaralarımızı. Çin'e özgü sosyal medya hesaplarında chat grubu kurduk, oradan da yazıyorlar. Turizm, iş amaçlı gelen Türk vatandaşları da bize ulaşmış vaziyette" dedi.


Wuhan'daki 32 Türk vatandaşı tahliye oluyor

DIŞİŞLERİ: HAZIRLIKLAR TAMAM: Bu arada Dışişleri Bakanlığı da Çin'in Hubei eyaletindeki Türk vatandaşlarının tahliyeleri için çalışma başlatıldığını açıkladı. "Çin'in Hubei eyaletindeki Vuhan şehrinde ortaya çıkan yeni koronavirüs (2019-nCoV) türü salgın nedeniyle, başta Vuhan olmak üzere Hubei eyaletindeki vatandaşlarımızın ve aile fertlerinin eyaletten tahliyelerini teminen Bakanlığımız çalışmalar başlatılmıştır" denen açıklama, şöyle devam etti: "Bu çerçevede Sağlık Bakanlığımız gerekli tüm hazırlıkları yapmıştır. Çin makamlarıyla da yakın temas yürütülmektedir."

HER YER HAYALET ŞEHİR: Öte yandan Çin'de yaşayan Türkler de koronavirüs tehdidinin ardından Türkiye'ye dönmeye başladı. Onlardan biri de 4 ay önce dil öğrenmek için Xiamen şehrine giden Eren Ocak. Yaşadıklarını havalimanında anlatan Ocak "Çin tatili sırasında 'koronavirüsü' ortaya çıktı. Okulumuz Xiamen Üniversitesi bir bildiri yayınlayarak ikinci bir emre kadar 'okula kimse dönmesin' dedi. Tatil nedeniyle şehir dışına çıkanlar geri dönemedi. Dışarı çıkan insan sayısı epey azaldı. Maskesiz kimse dışarı çıkmıyor. Sokaklarda araba bile yoktu. Her taraf hayalet şehre dönüyor. Okuduğum üniversitedeki Türkler'in neredeyse hepsi döndü. Yabancıların hepsi geri dönüyor" diye konuştu.

MİKTAT ÇAKAR


Çin'de yaşayan Türk öğretmen, koronavirüsü anlattı
Karar
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