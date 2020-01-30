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Korona virüsü Sars'ı geçti

Çin'de ortaya çıkan yeni koronavirüsten ölenlerin sayısı 170'e çıktı. Virüs bulaşan hasta sayısı ise 6 bini aştı. Yeni virüs böylece 2002-2003'te tüm dünyayı meşgul eden ve Çin'in ekonomisini vuran SARS virüsündeki vaka sayısını şimdiden geçti.
 30 Ocak 2020 07:55
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Korona virüsü Sars'ı geçti


Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan koronavirüs (2019-nCoV) sebebiyle hastalanan kişi sayısı dünya genelinde 6 bin 57'ye yükseldi. Şu ana dek 170 kişi ölürken, ölümlerin hepsi Çin'de yaşandı. Koronavirüsten etkilenen kişi sayısı, 2002-2003'te tüm dünyayı meşgul eden ve Çin'in ekonomisini vuran SARS virüsündeki vaka sayısını şimdiden geçti. Şiddetli akut solunum yolu sendromuna (SARS) yüzde 80 benzerliği bulunan ve geniş önlemler alınmasına rağmen durdurulamayan yeni tip koronavirüs yüzünden yaşanan can kaybı ve virüslü hüstü sayısının bir haftada zirveye çıkması bekleniyor.


Hava yoluyla da bulaşan koronavirüsün ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkıyor.

SALGIN DURMUYOR

Çin hükümeti Vuhan ile 16 şehre giriş-çıkışı durdurdu. Koronavirüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleriyle Tayvan'da görülürken bölge ülkeleri Tayland, G.Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Sri Lanka ve Kamboçya da virüslü vakaların bulunduğunu doğruladı. Yeni tip koronavirüs, çoğu Çin'den bu ülkelere giden kişilerle Nepal, Fransa, Kanada, ABD, Avustralya, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de sıçradı. Almanya'dan sonra Arap yarımadasına da sıçrayan koronavirüslü hasta ilk defa BAE'de tespit edildi. Dünya genelinde BAE ile birlikte koronavirüs tespit edilen ülke sayısı 19'a ulaştı.


Çin'deki Türk genci Corona ile ilgili son gelişmeleri aktardı

FELAKET KAPIDA


Çin'de korku giderek artıyor.
Salgının Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yetersiz sağlık koşullarına sahip toplama kamplarına sıçramasının kitlesel ölümlere yol açabileceği belirtildi. Doğu Türkistan bölgesinde bugüne kadar 10 koronavirüs vakası tespit edilirken, şu ana dek virüsün kamplara bulaştığına dair herhangi bir bilgi verilmedi. ABD'deki Georgetown Üniversitesi Orta Asya tarihi profesörü James Millward, "Virüsün kamplara sıçraması büyük bir felakete yol açabilir" derken, Alman araştırmacı Adrian Zenz ise salgının Doğu Türkistan'daki krize yeni bir boyut getirebileceğini vurguladı. Doğu Türkistan genelindeki kamplarda Uygur, Kazak, Kırgız ve diğer Türk azınlıklara mensup 3 milyon civarında Müslüman bulunuyor.

48 saatte hastane
Vuhan'da sadece koronavirüs bulaşmış kişileri tedavi edecek ilk hastane açıldı. Mayıs ayında açılması planlanan bin yataklı boş hastane binası 48 saat içinde hazırlanarak hastaları kabul etmeye başladı. Çin hükümeti koronavirüsle mücadele için Vuhan'da 2, Zhengzhou'da ise 1 hastane daha inşa ediyor.

BA ve Lufthansa uçuşları kesti

İngiliz hava yolları British Airways (BA), Alman Lufthansa, Endonezyalı Lion Air ve G.Koreli Seoul Air şirketleri Çin'e tüm uçuşlarını durdurdu. Gürcistan uçuşları 29 Mart'a kadar askıya alırken, Ukrayna da 3 Şubat'tan itibaren Çin'e uçuşları askıya alacağını duyurdu. Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün de gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "İlgili kurum ve kuruluşlarla gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz" açıklamasında bulundu. Birçok havayolu da iptali tartışıyor.


Şampiyona ertelendi

Virüsün tedavisi için ilaç aranıyor.
Dünya Atletizm Birliği, 13-15 Mart'ta Çin'in Nanjing kentinde düzenlenmesi planlanan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın ülkedeki koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini açıkladı. Birliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, Çin'deki koronavirüs salgınının endişe verici düzeyde olması gerekçesiyle Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın Mart 2021'e ertelendiği duyuruldu.


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Yeni Şafak
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