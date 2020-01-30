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Fidan'ı hedef gösteren gazete hakkında suç duyurusu

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Makor Rishon gazetesinin, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı hedef gösteren bir makale yayınlaması nedeniyle, gazete ve makalede imzası bulunan Pazit Rabin hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
 30 Ocak 2020 08:06
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Fidan'ı hedef gösteren gazete hakkında suç duyurusu

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran yönetmen Ersin Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada AA'nın dün "Netanyahu'ya yakın gazete, Hakan Fidan'ı hedef gösterdi" başlığıyla yayınladığı haberi okuduktan sonra harekete geçtiğini anlattı.

Özel, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca kabul edilen dilekçesinde "Makor Rishon gazetesi ve Pazit Rabin'in, Türkiye Cumhuriyeti'nin gözde kurumu MİT ve başkanı Hakan Fidan'ı hedef göstermesi, ülkemiz hakkında ulusal ve uluslararası kamuoyunda yanıltıcı, karalayıcı iddialarda bulunması sebebiyle bir Türk vatandaşı olarak şikayetçiyim." cümlelerine yer verdi.

Hakan Fidan'ın 17-25 Aralık sürecinden bu yana yoğun bir saldırı altında olduğunu anlatan Özel, şöyle konuştu:

"Ülkemizin öz evlatları ve görünmez kahramanları olarak nitelendirdiğim istihbarat teşkilatımız ve MİT Başkanı Hakan Fidan'a yönelik Makor Rishon gazetesinin Pazit Rabin isimli yazarının yaptığı ucuz kabadayılığı hazmetmem mümkün değildi. Ülkemiz artık halklı olduğu her alanda susan değil susturan profilde. Bu şikayetle, ülkemiz üstünde oynanan oyunlara bir kez daha dikkati çekmek, Hakan Fidan'a yapılan bu saldırıyı kınamak ve kamuoyu oluşturarak hukuki alanda da ilgili şahıslarla mücadele etmeyi amaçladım. Çocukluğumda izlediğim bir oyun metninde hatırladığım bir replik var, 'Fidanlarımız büyüyecek oylum oylum boy atacaklar memleketimde' diye. Ne yaparlarsa yapsınlar ülkemizin fidanları büyüyecek."

Makalede, bu ay başında Irak'ta düzenlenen ABD saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Fidan'ın "birbirine çok benzediği ve her ikisinin de Irak ile Suriye'de ülkeleri adına vekalet savaşları yürüttüğü" öne sürülmüş, yazıda, "Şimdi Kasım Süleymani, yerin üç arşın altında yattığına göre, onun ikizi olan Türk İstihbarat Servisi (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın komplolarına odaklanma zamanı geldi." şeklinde skandal ifadelere yer verilmişti.
Anadolu Ajansı
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