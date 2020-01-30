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Salgın için Türkiye'den 'Koca Yusuf' operasyonu

Dünyayı sarsan koronavirüs salgınından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Çin'de koronavirüs salgınının çıktığı Vuhan kentinde yaşayan 35 Türk ve 10 Azerbaycan vatandaşı 'Koca Yusuf' operasyonuyla tahliye edilecek.
 30 Ocak 2020 08:30
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Salgın için Türkiye'den 'Koca Yusuf' operasyonu

Ambulans uçağa çevrilen Koca Yusuf adlı askeri kargo uçağıyla Türkiye'ye gelecek yolcular ve mürettebat özel kıyafetler giyecek. Bu kişiler uçaktan inince de 14 gün karantinada kalacak.
SAĞLIK Bakanlığı, Çin'in Vuhan şehrinde mahsur kalan 35 Türk ve 10 Azerbaycan vatandaşını Türkiye'ye getirmek için hazırlıklarını tamamladı. Karantina bölgesi olan Vuhan'dan alınacak vatandaşlar için Çin hükümeti nezdinde girişimler yapıldı, gerekli izinler alındı. Tahliye için bir askeri kargo uçağının ambulans uçağa dönüştürüldüğünü belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hürriyet'e şu bilgileri verdi:

"Vatandaşlarımızda şu anda bir hastalık belirtisi olmadığını öğrendik. Ancak yine de ilk sağlık müdahalesi Vuhan'daki havaalanında ekiplerimizce yapılacak. Uçakta bir halk sağlığı uzmanımız da olacak. Pilottan sağlık ekibine ve vatandaşlarımıza kadar herkes özel bir kıyafet giyecek. Türkiye'ye getirilen vatandaşlar, onları getiren pilot ve sağlık ekibi 14 gün boyunca karantina altında tutulacak. Kimsenin aklında soru işareti kalmasın. Türkiye bulaşıcı risk olan tüm hastalıklarla ilgili her türlü önlemi almış bulunuyor."

Bakan Koca, Aksaray, İzmir ve İstanbul'daki şüpheli vakalarda koronavirüsüne rastlanılmadığını açıkladı.


Koronavirüs için Türkiye harekete geçti! Koca Yusuf operasyonu!

UÇAKTA YOLCULUĞA SIKI KURALLAR

- SAĞLIK Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalık Yönünden Yüksek Riskli Bölgeden Zorunlu Hallerde Tahliye Prosedürü'nü de Vuhan'a özel olmak kaydıyla güncelledi.

- Uçağa gelmeden önce, tahliye edilecek kişilerden sağlıklı olduğuna dair (zorunlu kullanması gereken ilaçlar dahil) beyan alınacak. Vuhan Havalimanı'nda mümkün olursa bu kişiler ayrı bir alanda enfeksiyon hastalıkları uzmanınca muayene edilerek uçağa giriş yapacak.

- Herkes maske takacak ve bu maskeler nemlendikçe değiştirilecek. Dönüş yolculuğunda paketli gıda, tek kullanımlık içecekler her kişiye ayrı pakette verilecek ve atıklar her bir kişi tarafından ayrı büzgülü çöp poşetine konulacak. Aynı anda birden fazla kişinin maskesini çıkartarak yemek yemesine veya sıvı alımına izin verilmeyecek.

EN UZAK PİSTE İNİŞ, ACİL NAKİL

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre uçuş sırasında da sağlık takibi yapılacak, enfeksiyon bulgusu gelişen olursa uçak içi enfeksiyon bulaşıcı hastalık önlemleri alınacak. Uçak iniş alanında mümkün olan en uzak piste inecek, minimum yer personeli ile hizmet verilecek. Uçağın yer hizmetleri sağlandıktan sonra kapı açılması öncesinde kapı açılmasından sorumlu personel hariç diğer tüm yer personeli uçaktan uzaklaşacak. Yolcular, kimseyle temas etmeden nakil aracına alınacaklar. Pilotlar için de özel tahliye yöntemi uygulanacak. Uçak da "2019-nCoV Rehberi"ne uygun olarak temizlenecek.

HASTANEDE KARANTİNA

- Özel donanımlı ambulanslarla alınacak olan uçuş ve sağlık ekibi ile Çin'den getirilen vatandaşlar, 14 gün boyunca karantina altında olacakları hastaneye götürülecekler. Bu kişiler, diğer hastalarla temasın olmadığı, şifreyle girilen özel bir bölümdeki odalara yerleştirilecek. Odaların kapıları ve camlar sürekli kapalı tutulacak.

Son dakika haberleri: Koronavirüs salgını için Türkiyeden Koca Yusuf operasyonu


Koca Yusuf adlı askeri kargo uçağı, Çin'den Türkler ve Azerileri Türkiye'ye getirmeye hazır. Uçaktan inecek personel ve yolcular doğrudan bir hastanede karantinaya alınacak. Özel bölüme şifreyle girilecek.

Son dakika haberleri: Koronavirüs salgını için Türkiyeden Koca Yusuf operasyonu


Evlerinden çıkamayan Çinlilerin çığlıkları: Güçlü ol Vuhan
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