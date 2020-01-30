6 bin 327 işçi kovuldu, 350'si sürgünde

HDP ve CHP'li belediyelerde işçilere yönelik işten çıkarma, sendika değiştirme baskısı devam ediyor. 31 Mart seçimlerinden bu yana CHP'li Belediye başkanları 6 bin 327 işçinin işine son verdi, 29 bin 402 işçinin de sendikası değiştirildi. Son 15 günde, Hak-İş'e bağlı sendikalardan 130 işçi daha sendikasından istifa ettirildi. Sendikal baskılara direnen işçilerin bir bölümü işten çıkarıldı, toplamda 350 işçi de sürgün edildi.

İşten çıkarmanın yaşandığı işyerlerinde başlatılan eylemlerde hak arama mücadelesine destek veren Hak-İş, süreci yakından takip etti. Hak-İş Genel Başkanı Arslan, işten çıkarılanların işe dönmesi konusunda yürütülen kampanyalara destek sağlandığını ve işyerleri değişen, sürgün edilen işçilerle dayanışma içerisinde olunduğunu kaydetti. Arslan, 31 Mart sonrası CHP ve HDP'ye geçen bazı belediyelerde konfederasyonlarına bağlı sendikalara yönelik bir operasyon gerçekleştirildiğini ifade etti.

Betül Usta