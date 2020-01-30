Esnaf müteahhitleri işaret etti: Kendi canımızı neden tehlikeye atalım?
|30 Ocak 2020 08:43
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Milliyet'ten Seyfettin Ersöz'ün haberine göre Yüsra bebek ve annesi ile Azize Çelik'in sağ çıktığı Kalay Apartmanı'nın altında dükkanı bulunan Hüseyin Yıldırım, binanın 1992 yılında inşa edildiğini söyledi. Gıda toptan üzerine işletmesi enkaz altında kalan Yıldırım, "23 yıldır burada esnaflık yapıyorum. Asla kolon-kiriş kesmedik. Ben aldığımdan beri dükkan aynı. Bu binaların altında biz çalışıyoruz, neden komşularımızın ve kendimizin canını tehlikeye atalım? Savcılarımız gelsin araştırsın, incelesin. Bizi zan altında bırakmasınlar" diye konuştu. Yıldırım, "Kalay Apartmanı'nı yapan bina müteahhitin adı Halit Yıldız" dedi. Keko Çakmak ise yedi kişinin öldüğü Ayken Apartmanı'nın altında amcasının oğlu ile Çakmak Şarküteri isminde kasap ve market dükkanı işletiyordu. Apartmanın 28 yıl önce inşa edildiğini söyleyen Çakmak, "1993'ten beri buradayım. Biz komşularımızın acısını yaşıyoruz. Bu iftirayı üzerimize atmasınlar. İş yeri bizim, altında bizler kalıyor çalışıyoruz, kendi kafamıza neden sıkalım?" dedi. Çakmak, "Apartmanın müteahhidi İlhami Yerlikaya'ydı. Hala yaşıyor mu bilmiyoruz" diye konuştu.
İkinci felaket yaşanıyordu
Ayken Apartmanı'nın karşısında ve yanında bulunan ağır hasarlı apartmanlara
giren depremzedeler, dün evlerindeki eşyaları çıkartmak istedi. Bu esnada, binanın
sallanması ve çatlama sesleri gelmesi üzerine mahalle bir anda karıştı. Polis,
UMKE ve AFAD ekipleri vatandaşları binalardan uzaklaştırdı. Depremzedeler, "Bize
evleriniz yıkılacak, eşyalarınızı boşaltmanız zorunlu denildi. Madem tehlikeli
neden girmemize izin veriyorsunuz? İnsan canı bu kadar ucuz mu?" diye tepki
gösterdi.
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