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Esnaf müteahhitleri işaret etti: Kendi canımızı neden tehlikeye atalım?

Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde 11 kişinin hayatını kaybettiği Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki, Ayken ve Kalay apartmanlarındaki esnaf, Milliyet'e yaptıkları açıklamada dükkan genişletmek için kolon ve kiriş kesildiği iddialarını yalanlayarak bina müteahhitlerini işaret etti
 30 Ocak 2020 08:43
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Esnaf müteahhitleri işaret etti: Kendi canımızı neden tehlikeye atalım?

Milliyet'ten Seyfettin Ersöz'ün haberine göre Yüsra bebek ve annesi ile Azize Çelik'in sağ çıktığı Kalay Apartmanı'nın altında dükkanı bulunan Hüseyin Yıldırım, binanın 1992 yılında inşa edildiğini söyledi. Gıda toptan üzerine işletmesi enkaz altında kalan Yıldırım, "23 yıldır burada esnaflık yapıyorum. Asla kolon-kiriş kesmedik. Ben aldığımdan beri dükkan aynı. Bu binaların altında biz çalışıyoruz, neden komşularımızın ve kendimizin canını tehlikeye atalım? Savcılarımız gelsin araştırsın, incelesin. Bizi zan altında bırakmasınlar" diye konuştu. Yıldırım, "Kalay Apartmanı'nı yapan bina müteahhitin adı Halit Yıldız" dedi. Keko Çakmak ise yedi kişinin öldüğü Ayken Apartmanı'nın altında amcasının oğlu ile Çakmak Şarküteri isminde kasap ve market dükkanı işletiyordu. Apartmanın 28 yıl önce inşa edildiğini söyleyen Çakmak, "1993'ten beri buradayım. Biz komşularımızın acısını yaşıyoruz. Bu iftirayı üzerimize atmasınlar. İş yeri bizim, altında bizler kalıyor çalışıyoruz, kendi kafamıza neden sıkalım?" dedi. Çakmak, "Apartmanın müteahhidi İlhami Yerlikaya'ydı. Hala yaşıyor mu bilmiyoruz" diye konuştu.


11 kişinin hayatını kaybettiği binanın yıkılma anı ortaya çıktı

İkinci felaket yaşanıyordu

Ayken Apartmanı'nın karşısında ve yanında bulunan ağır hasarlı apartmanlara giren depremzedeler, dün evlerindeki eşyaları çıkartmak istedi. Bu esnada, binanın sallanması ve çatlama sesleri gelmesi üzerine mahalle bir anda karıştı. Polis, UMKE ve AFAD ekipleri vatandaşları binalardan uzaklaştırdı. Depremzedeler, "Bize evleriniz yıkılacak, eşyalarınızı boşaltmanız zorunlu denildi. Madem tehlikeli neden girmemize izin veriyorsunuz? İnsan canı bu kadar ucuz mu?" diye tepki gösterdi.


Olası bir deprem sonrasında yapılması gerekenler...
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