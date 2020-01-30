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Köy göz göre göre yıkılmış

Elazığ depreminde yerle bir olan Doğanbağı köyündeki evler hakkında geçen yıl meydana gelen 5.2'lik deprem sonrasında rapor hazırlandığı ancak rapordaki uyarıların hiçbir şekilde dikkate alınmadığı ortaya çıktı
 30 Ocak 2020 08:55
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Köy göz göre göre yıkılmış

Elazığ'da büyük depremin yaşandığı Sivrice'de geçtiğimiz yıl 4 Nisan günü 5.2'lik büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı. O depremde Doğanbağı köyündeki yapılar hasar gördü. Ve o yapıların bir başka depremde yıkılacağına yönelik rapor hazırlandı. Ancak o rapora rağmen kimse önlem almadı. Son yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem ise köydeki tüm evleri yıktı.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre o raporu hazırlayan uzmanlardan Munzur Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Melek Akgül'ün tek tesellisi köyde can kaybının yaşanmaması. "4 Nisan 2019'daki deprem sonrası Doğanbağı Köyü'nden hasarlı evlerin durumunu yerinde inceleyip, daha büyük depremde yıkılacağı uyarısında bulunduk. Maalesef bizi duyan olmadı" diyen Akgül, Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden Orhan Doğan ile birlikte yaptıkları saha çalışmalarında, köşe birleşimi hasarlarına sıklıkla rastladıklarını söyledi.

'Büyük hasar' uyarısı

O raporda Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nde yasaklanan kerpiç malzemenin kullanımı nedeniyle birçok tahribat oluştuğuna dikkat çekilirken, "Bölgenin depremselliği dikkate alındığında 5.2 büyüklüğündeki bir deprem beklenen nihai bir deprem olmadığından bölge için beklenen 7'nin üzerinde bir depremin olması durumunda, 2 derecelik büyümenin şu an hasar görmemiş ancak azda olsa benzer hataları içeren diğer binalar içinde büyük hasarlar getirecektir" uyarısı yer alıyordu. Raporda yer alan diğer tespitler şöyle:

4 Nisan 2019'da Elazığ-Sivrice depremi orta büyüklükte sığ bir depremdir. Söz konusu yığma binalarda yapılan incelemeler, orta büyüklükteki depremin yapısal hasarın oluşmasına sebep olduğu ve bu yapıların yetersiz deprem performansın sergilediği yönündedir.

Depremin meydana geldiği bölgede kullanılan malzeme; bölgeye özgü ve ekonomiktir ancak imkanlar dahilinde yapılan yığma binalarda meydana gelen hasarlar yıkıcı etkilere sahiptir.

Depremde hasar gören yığma binaların inşasında eksik mühendislik hizmetleri ve kapı, pencere boşluklarının fazla olmasına bağlı olarak, özellikle kerpiç malzemeli taşıyıcı duvarlarda kesme çatlaklarına sebep olmuştur.

45 haneli köyde hasarlı mesken sayısı 22 olarak tespit edilmiş, bu hasarlar detaylı incelendiğinde, daha önceki çalışmalarla da ortaya konmuş yaklaşık 14 adet kusurun büyük oranda var olduğu görülmüştür.
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