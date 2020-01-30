Deprem çadırından gelin çıktı!
|30 Ocak 2020 08:48
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Manisa'da geçen hafta meydana gelen depremden etkilenen Kırkağaç ilçesinde oturan İsmail Sarıefe'ye ait ev hasar gördü.
Evleri risk taşıdığı için aile, üç gün önce AFAD tarafından kurulan çadırkente yerleşti. Sarıefe ve Demirel aileleri, çocukları Sibel ve Mücahit'in daha önceden tarihi belirlenen düğünlerini, deprem olmasına rağmen hayatın biraz da olsa normalleşmesinden sonra ertelememe kararı aldı.
Bunun üzerine düğün hazırlıkları tamamlandı ve gelin Sibel Sarıefe, geleneklere göre ev yerine AFAD çadırından gelinliği ile çıktı.
Gelin ve damat, çadırkentte toplanaların alkışları arasında düğünlerinin yapılacağı salona hareket etti.
Damat Mücahit Demirel, "Yaşanan deprem dolayısıyla kötü günler geçiriyoruz ama nasip olursa bugün düğünümüz var, ertelemedik. Gelinimizi çadırkentten aldık. İnşallah bundan sonraki hayatımız çadırda geçmez. Allah'ım bir daha böyle afetleri göstermesin." dedi.
Sibel-Mücahit çifti, bölgede artçı depremlerin devam etmesine rağmen davetlilerin düğünlerine geleceğinden umutlu olduklarını söyledi.
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