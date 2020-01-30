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Belediye sürgününe yargı 'dur' dedi

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın, belediye çalışanlarını hiçbir gerekçe göstermeden CHP'li Ardahan, Artvin, Sinop, Burdur ve Bolu belediyelerine sürgününü yargı durdurdu
 30 Ocak 2020 08:56
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Belediye sürgününe yargı 'dur' dedi

Bursa 2. İdare Mahkemesi, CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman tarafından geçici görevle 666 kilometre uzaktaki Sinop'a görevlendirilen 7.5 aylık hamile mimar Mühübe Keskin ile 232 kilometre uzaktaki Bolu'ya görevlendirilen harita teknikeri Tahsin Acar ile ilgili kararın durdurulmasına hükmetti. Bunun üzerine her iki çalışan da belediyede yeniden göreve başladı.

666 KM UZAĞA SÜRMÜŞTÜ

Mühübe Keskin, 15 Ağustos 2009-31 Aralık 2011 arasında Yalova Belediyesi'nde çalışmış ve haksız gerekçeler gösterilerek işten çıkarılmıştı. Keskin, hukuki mücadelenin ardından Bursa 3. İdare Mahkemesi'nin kararıyla Yalova Belediyesi'nde tekrar işe başladı. Ancak Salman, 20 Şubat 2018'de Yalova Belediyesi'nde işe başlayan Mühübe Keskin'e 7 yıllık özlük haklarını geri ödememek için akıl almaz mobing uyguladı. O dönemde 6 aylık hamile olan Mühübe Keskin, Yalova'dan 666 kilometre (7 saat 31 dakika) uzakta olan CHP'li Sinop Belediyesi'nde geçici olarak görevlendirildi. Keskin, Bursa 2. İdare Mahkemesi'nin 10 Ocak tarihli kararıyla yeniden işine geri döndü.

AÇIKÇA HUKUKA AYKIRI

Bursa 2. İdare Mahkemesi'nin Mühübe Keskin ve Tahsin Acar hakkındaki kararda şöyle denildi: "Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunu'n 27. maddesi uyarınca teminat almaksızın yürütmenin durdurulmasına, kararın tebliği izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi."

Öte yandan İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin, Yalova Belediyesi'nde İç Denetim Koordinatörü olan Mustafa Özkaynar'ın sahte imzayla Ardahan Belediyesi'ne geçici görevlendirmesine yönelik kararı incelediği öğrenildi. Yalova Belediyesi'nden farklı illere görevlendirilen Mustafa Özkaynar, Rıfkın Beyazıt ve Cantürk Aktaş'ın da Başkan Vefa Salman'a dava açacakları belirtildi.

CHP'Lİ BELEDİYENİN ŞİRKETİNE YOLSUZLUK OPERASYONU: 11 GÖZALTI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren ve başkanlığını CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın yaptığı Tekirdağ Otopark Ulaşım A.Ş.'deki 5 milyon liralık kayıp akaryakıt ile ilgili olarak polis ekipleri harekete geçti. Çorlu, İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında şirket çalışanları ile tedarikçi firma görevlilerinin de yer aldığı 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler tedarikçi firma tarafından getirilen yakıtın kağıt üzerinde eksiksiz teslim alındığının gösterilmesine karşın yapılan tahkikatta usulsüzlük tespit edilmesi nedeniyle kamuyu zarara uğratmakla suçlanıyorlar.

KENAN KIRAN

Sabah
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