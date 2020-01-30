1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çağrı merkezi numarasıyla dolandırıcılık yapan 15 kişi tutuklandı

Kars merkezli 6 ilde "0850"li hatlar üzerinden 33 milyon 500 bin lira dolandırıcılık yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik 23 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 5'i kadın, 15'i tutuklandı.
 30 Ocak 2020 09:15
Yazdır
Çağrı merkezi numarasıyla dolandırıcılık yapan 15 kişi tutuklandı

Kars merkezli 6 ilde "0850"li hatlar üzerinden 33 milyon 500 bin lira dolandırıcılık yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik 23 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 5'i kadın, 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne giden bir kişinin 0850'li hattan aranarak 15 bin lira dolandırıldığı ihbarı üzerine başlatılan çalışmada, Kars merkezli Ankara, İstanbul, Bursa, Manisa ve Amasya'daki 23 adrese 22 Ocak'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 19 kişinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

İki zanlı, savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

Tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 17 zanlıdan 5'i kadın 15 kişi tutuklanırken, iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Türkiye genelinde çok sayıda kişinin kart ve kimlik bilgilerini kopyalayıp daha sonra 0850'li numaralardan arayarak kendilerini banka personeli olarak tanıtan suç örgütüne yönelik Kars merkezli Ankara, İstanbul, Bursa, Manisa ve Amasya'daki 23 adrese 22 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alınmıştı.

Örgüt üyelerinin dijital materyallerinde inceleme yapan polis, 10 bin 550 vatandaşa ait kimlik bilgisi, banka kartı numarası, banka kartı son kullanma tarihi ve kart arkasında yer alan güvenlik kodları ele geçirmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mersin'de denizde kaybolan bekçi 19 gündür aranıyor
30 Ocak 2020 12:55		 Çin'deki Türk vatandaşlarını tahliye operasyonu başlıyor
30 Ocak 2020 12:28
Donan Çıldır Gölü üzerinde iki araç drift yaptı
30 Ocak 2020 12:26		 Yanan otobüste camlar kırılmayınca çocuklar çığlık attı
30 Ocak 2020 12:14
Batıkent'te köpekleri öldürenlere verilen 10'ar yıl hapsin gerekçesi
30 Ocak 2020 12:00		 Ankara'da sahte rapor soruşturmasında 13 gözaltı
30 Ocak 2020 11:53
Jandarmadan sahte içkinin 'musluğunu' kesen operasyon
30 Ocak 2020 11:07		 Tarihi eseri satmaya çalışan biri muhtar 10 kişi suçüstü yakalandı
30 Ocak 2020 10:45
Genç kadın aldatıldığını düşündü, işsiz eşini öldürdü
30 Ocak 2020 10:14		 Halk Sağlığı Müdürlüklerindeki 'zimmet' davasında 2 tahliye
30 Ocak 2020 10:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:50 - THY, Çin seferlerini azaltıyor13:44 - Otomobiliyle refüje çarpan öğretmen hayatını kaybetti13:42 - 'Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin'13:38 - İstanbul'un en huzurlu ve en romantik yeri13:33 - 'Turistleri yeni bölgelerle tanıştıramazsak başka ülkelere kaptırırız'13:27 - Manisa Valiliği: 4 ilçede 275 ağır hasarlı yapı var13:26 - Bakan Turhan: 4 şehir YHT ile birbirine bağlanacak13:24 - 'Görüp görebileceğimiz bana göre en büyük krizi yaşıyoruz'13:17 - Güneş yüzeyinin en net fotoğrafı çekildi13:12 - Borsa günün ilk yarısında geriledi
13:05 - Bakan açıkladı: Gıdaya dijital izleme sistemi geliyor13:00 - Yunan vekilden AP oturumunda Türk Bayrağına saygısızlık12:55 - Mersin'de denizde kaybolan bekçi 19 gündür aranıyor12:50 - Ünlü futbolcu, Instagram'da 200 milyon takipçiye ulaşan ilk isim oldu12:45 - Çeyrek altın ne kadar?12:41 - Hemşireye hakaret eden kaymakamın hapsi onaylandı12:36 - '2019'da 107 bin 899 vatandaşımıza destek olmuşuz'12:33 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bekçilere kimlik sorma yetkisi verilmesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Gazeteciden Kızılay Başkanı'na: Siz FETÖ'cü müsünüz?
Hemşireye hakaret eden kaymakamın hapsi onaylandı
Merkez Bankası'nın 2020 yılı enflasyon tahmini açıklandı
Bekçilere verilecek 'sıvazlama' yetkisinde geri adım
MEB, 750 engelli öğretmen alacak
Sayıştay, öğrencisi olmayan fakülteler konusunda YÖK'ü uyardı!
Kamu işçisine Ocak ikramiyesi
İmamoğlu: Benim yaşama bakışım bu hiçbir hata yok!
Belediye sürgününe yargı 'dur' dedi
Malatya'da 9 ilçede daha okulların tatili uzatıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
İlk anarşist manifesto 1
dem 1
bir yazarın açtığı bütün konulara yazmak 2
af yasasının çıkması 3
kendini tanıtmak 1
cunda 2
incir çekirdeği 2
Harcanması gereken yere harcadık 2
kalp guruldaması 2
kadınların indirimi duyunca alalım demesi 3
SON İLANLAR
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam