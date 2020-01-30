1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'de maskelere olan talep arttı, tükenme noktasına geldi

Türkiye'de maskelere olan talep arttı, tükenme noktasına geldi
 30 Ocak 2020 09:22
Yazdır
Türkiye'de maskelere olan talep arttı, tükenme noktasına geldi

Çin'de ortaya çıkıp yayılmaya başlayan korona virüse nedeni ile Türkiye'den Çin'e maske ihracatı arttı. Son 10 günde Türkiye'de de maske kullanımının artması ile stoklar tükenme aşamasına geldi.

Dünyanın gündeminde birinci sırada yer alan gittikçe etki alanını genişleyen korona virüsü için henüz etkili bir tedavinin bulunmaması korunma önlemlerine olan talebi arttırdı. Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de vatandaşlar çareyi maske kullanmakta buldu. Ancak dünyanın üretim üssü olarak da öne çıkan Çin'de maske sıkıntısı yaşanıyor. Stokları hızla tükenen Çinli şirketlerin imdadına ise Türk üreticiler yetişti. Çin'e 3 milyon maske ihracı gönderen şirket sahibi Cengiz Karabulut, ülkemizde de maske satışlarının son 10 günde arttığını söyledi.

"3 milyon adet gibi bir maske ihraç ettik"

Maske satışlarında son 10 gündür büyük artış olduğunu söyleyen Artı Medikal Malzemeleri sahibi Cengiz Karabulut, "İlk kez böyle bir durum oluştu. Fabrikanın tatil olması, kendilerine yetememeleri ve korkunç bir salgın olmasından dolayı yoğunluk oldu. 3 milyon adet gibi bir maske ihraç ettik. Çok talep var, artık biz de de bir miktar kaldı. Onların fabrikalarının açılması ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak. Çünkü tatil pazartesi itibariyle onlarda bitiyor. Kapalı alanların her şekilde bir riski var. Bu yüzden korunmamız gerekiyor. Maske kullanmakta fayda var. Maskenin çeşitleri çok fazla var. İnsanlar bulabildiklerini alıyor. Kullanılmasını öneriyoruz. Son 10 gündür çok büyük bir talep var" dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul Adliyesindeki hakim, savcı ve personelden depremzedelere yardım
30 Ocak 2020 12:27		 Van ve Bitlis'te 9 yerleşim birimine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
30 Ocak 2020 11:50
15 Temmuz şehidi komiser yardımcısının ailesi, evini Kızılaya bağışladı
30 Ocak 2020 11:21		 Yoğurt kovasıyla müziğe başlayan 85 kişilik orkestra
30 Ocak 2020 11:14
YHT seferlerinde engeller 'Turuncu Masa' ile kalktı
30 Ocak 2020 11:11		 Çin'den dönen Türkler bölgedeki corona endişesini anlattı
30 Ocak 2020 10:40
İstanbul Havalimanı'nda maske satışları arttı
30 Ocak 2020 09:50		 Marmara Bölgesi'nde kuvvetli sağanak bekleniyor
30 Ocak 2020 09:40
Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor
30 Ocak 2020 09:19		 Deprem çadırından gelin çıktı!
30 Ocak 2020 08:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:50 - THY, Çin seferlerini azaltıyor13:44 - Otomobiliyle refüje çarpan öğretmen hayatını kaybetti13:42 - 'Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin'13:38 - İstanbul'un en huzurlu ve en romantik yeri13:33 - 'Turistleri yeni bölgelerle tanıştıramazsak başka ülkelere kaptırırız'13:27 - Manisa Valiliği: 4 ilçede 275 ağır hasarlı yapı var13:26 - Bakan Turhan: 4 şehir YHT ile birbirine bağlanacak13:24 - 'Görüp görebileceğimiz bana göre en büyük krizi yaşıyoruz'13:17 - Güneş yüzeyinin en net fotoğrafı çekildi13:12 - Borsa günün ilk yarısında geriledi
13:05 - Bakan açıkladı: Gıdaya dijital izleme sistemi geliyor13:00 - Yunan vekilden AP oturumunda Türk Bayrağına saygısızlık12:55 - Mersin'de denizde kaybolan bekçi 19 gündür aranıyor12:50 - Ünlü futbolcu, Instagram'da 200 milyon takipçiye ulaşan ilk isim oldu12:45 - Çeyrek altın ne kadar?12:41 - Hemşireye hakaret eden kaymakamın hapsi onaylandı12:36 - '2019'da 107 bin 899 vatandaşımıza destek olmuşuz'12:33 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bekçilere kimlik sorma yetkisi verilmesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Gazeteciden Kızılay Başkanı'na: Siz FETÖ'cü müsünüz?
Hemşireye hakaret eden kaymakamın hapsi onaylandı
Merkez Bankası'nın 2020 yılı enflasyon tahmini açıklandı
Bekçilere verilecek 'sıvazlama' yetkisinde geri adım
MEB, 750 engelli öğretmen alacak
Sayıştay, öğrencisi olmayan fakülteler konusunda YÖK'ü uyardı!
Kamu işçisine Ocak ikramiyesi
İmamoğlu: Benim yaşama bakışım bu hiçbir hata yok!
Belediye sürgününe yargı 'dur' dedi
Malatya'da 9 ilçede daha okulların tatili uzatıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
evlenince eşinin kapanmasını isteyen erkek 5
seksenler 1
kaçak çay 1
olumlama 1
banyo yaparken şarkı söylemek 2
Abbiiee 1
vergi kaçırmak başkadır,vergiden kaçınmak başkadır 5
01.02.2020 trabzonspor vs fenerbahce maçı 3
İnsan ilişkilerinde sık yapılan hatalar 4
sinir bozucu sorular 1
SON İLANLAR
Güneykaya Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Koru Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Subaşı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Bolu Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Şarköy Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TBMM 197 personel alacak
Zonguldak Kilimli SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Şanlıurfa Beltur 20 İşçi Alacak
Samsun Çarşamba İmar Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam