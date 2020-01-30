İstanbul Havalimanı'nda maske satışları arttı
|30 Ocak 2020 09:50
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İstanbul Havalimanı'nda maske satışları arttı
Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ölümlere yol açan koronavirüs nedeniyle Çin'den birçok sefer gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı'nda birçok önlem alındı.
Corona virüsten sonra Çin'e gidecek olanlar eskiden 2-3 maske alırken, şu an kutu kutu almaya başladı.
Sağlık Bakanlığı'nın talimatı üzerine havalimanına kurulan termal kameralar ile Çin'in Pekin, Şanghay ve Guangzhou kentlerinden İstanbul'a gelen yolcuların taraması devam ederken, yolcular ise kendi önlemlerini alarak maske almaya yöneldi.
Son dönemde maskelere talep arttığı için tedarik anlamında sıkıntılar yaşanıyor. (Fotoğraf: DHA)
İstanbul Havalimanı'nda bulunan eczaneler, başta ülkelerine dönen Çinliler olmak üzere birçok yolcunun koruyucu maske isteklerine cevap vermeye çalışıyor.
"KUTU KUTU MASKE ALIYORLAR"
Koruyucu maske satışlarında 10-15 günden beri ciddi bir artış gözlemlendiği belirten Eczacı Nurcan Erkul, "Başta Çin olmak üzere Asya ülkelerinde yaşayan insanlar maske kullanmaya alışkın. Corona virüsten sonra Çin'e gidecek olanlar eskiden 2-3 maske alırken, şu an kutu kutu almaya başladılar.
Bu da satışlara ciddi anlamda yansımaya başladı. Virüsten sonra 10 bini aşkın maske satışı oldu. Bunun yüzde 50'si filtreli maskeler. Kalan yüzde 50 ise 3 katlı maskeler. Toptan isteyenler var şu anda. Maskeler ciddi anlamda sıkıntıya girdi.
Çünkü bizim alımlarımız da arttı. Bizimle birlikte satış yapan yerler de alımlar yapmıştır. Biz de şu anda bulmakta zorlanıyoruz ve talepleri yetiştirmekte zorlanıyoruz. Tedarik edemediğimiz zamanlar da oldu. Fiyatlarda artış oldu. Talep doğrultusunda beklenen bir artış oldu.
2 katına çıkan rakamlara ulaşıldı. Bu maskeler virüslerden korumaz. Bizim önerimiz valfli maskelerin kullanılması, hava sirkülasyonu sağlayan. Sadece bir kullanımlık değil, bir kaç kez kullanılmaya müsaade eden maskelerin kullanılmasını daha sağlıklı buluyoruz. Çin'de maske probleminin ortaya çıktığını duyduk ve o ülkenin halkı da giderken ciddi rakamlarda maske alarak ülkesine geri dönüyor" dedi
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