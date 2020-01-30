780 güvenlik elemanı katılımıyla 'Kapan-5' operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ta 780 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla 'Kapan-5 Gabar Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi.
|30 Ocak 2020 09:54
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İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ta "Kapan-5 Gabar Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şırnak Gabar barınma alanında bulundukları değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı ve Siirt İl Jandarma Komutanı'nın arazide sevk ve idare ettiği operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 780 personel, 51 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.
Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik "Kapan operasyonları"nın vatandaşların desteğiyle kararlı şekilde başarıyla sürdüğü vurgulandı.
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