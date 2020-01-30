1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan açıkladı: Gıdaya dijital izleme sistemi geliyor

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Tohumdan sofraya aşamaların izlenebileceği dijital bir sistemle arz-talep dengesi ve üretim planlaması sağlanacak.
 30 Ocak 2020 13:05
Yazdır
Bakan açıkladı: Gıdaya dijital izleme sistemi geliyor

Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünde düzenlenen Tarım Orman Şurası Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'na katılarak, 18-21 Kasım 2019'da gerçekleştirilen şurada alınan tavsiye kararlarının hayata geçirilmesine ilişkin eylem planlarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sonuçlarını açıkladığı şura kapsamında 38 eylem planı belirlendiğini hatırlatan Pakdemirli, "Bunların alt eylemi olarak da 333 eylem bulunuyor. Bazı eylemler 2023 yılı sonrasında tamamlanacak. Bu yıl 38 eylemin tamamına başlıyoruz ancak bazıları 2021, 2022 ve 2023 yıllarında bitecek. Bu yıl 16 eylemi bitirmeyi hedefliyoruz. 2021'de 8, 2022'de 11, 2023'te ise 3 eylemin hayata geçirilmesi planlanıyor." dedi.

- "Çiftçi bir yıl önceden ne üreteceğini bilecek"

Bu yıl tamamlanacak eylemlere ilişkin bilgi veren Pakdemirli, "Tohumdan sofraya dijital değer zincirine ilişkin bir bilgisayar ve yazılım sistemi kuracağız, üretim ve tüketimde her adımı takip edeceğiz." diye konuştu.

Pakdemirli, sözleşmeli üretim ve alternatif destekleme modelinin oluşturulması ve uygulanmasını sağlayacaklarını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu sistemle çiftçi 1 yıl önceden ne üreteceğini bilecek. Sözleşmeli üretim desteklenecek ve destekler daha etkin kullanılacak. Birim alanda daha az masrafla daha fazla ürün üretilecek. Birliklerimiz ve üreticilerimizle bir araya geleceğiz. Önümüzdeki günlerde bunun da lansmanı yapılacak, talep edenlerle üretim yapmak isteyenler bir araya gelecek. Domates üretecekse tohumunu, ilacını sistem içinde temin edeceği, girdi finansmanına uzanan, ürünün yarın kaç liraya satılacağını bileceği bir sistem olacak. Bu konuyla ilgili TBMM'de de bir yasa teklifi için çalışıyor olacağız. İlgili kamu kuruluşlarıyla Külliyede de bu işin çalışmalarından çoğunu bitirdik."
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile bu yıl Gıdanı Koru Kampanyası başlatacaklarını açıklayan Pakdemirli, gıda kayıp ve israfının önlenmesine yönelik altyapıyı oluşturacaklarını kaydetti.
Gıdada taklit ve tağşiş cezalarının caydırıcı olması için mevzuat düzenlemesi yapacaklarına işaret eden Pakdemirli, gıda kontrolü konusuna son derece önem verdiklerini, aldığı üründen şüphelenen her vatandaşın bakanlık laboratuvarlarında test ettirerek, sonucunu SMS ile öğrenebileceğini anlattı.

- "Gıdada bilgi kirliliğine karşı kurul oluşturulacak"

Pakdemirli, tağşiş yaparak vatandaşın sağlığıyla oynayanları ifşa etmeye devam edeceklerine dikkati çekerek, "Bu cezaların ağırlaştırılması ve gerekiyorsa hapis cezasına varma konusunda çalışmalarımız sürüyor. Bu yıl ilk çeyrek olmadan, şubat ayı içinde bu konuda gerekli aksiyonu almış olacağız." ifadelerini kullandı.
Gıdada bilgi kirliliğinin önlenmesi ve gıda okur yazarlığının artırılması için de atım atacaklarını vurgulayan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Her gün birileri 'Şunu yiyin, bunu yemeyin, tereyağı, yumurta tüketmeyin' gibi şeyler diyor. O kadar karmaşa var ki bu iş böyle yürümemeli. Bu iş bir kurul tarafından ele alınmalı. Bununla ilgili de yasa değişikliği çalışmamız devam ediyor. Hangi bilimsel gerekçelere dayanıyorsun diye vatandaş namına bunu kurulun sorma hakkı olacak."

- İyi ürünler için "şemsiye marka" olacak

Pakdemirli, tarım ve orman ürünlerinde markalaşmaya gidileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Tarım ürünü üretmek yetmez, Türkiye için küresel bir marka düşünüyoruz. Yılın ikinci yarısında lansmanımız olacak. Yurt dışında bu markanın pazarlanması için çalışmamız olacak. Zeytinyağı, Türk lokumu, Türk baklavası, fındık, işlenmiş ürünler gibi stratejik ürünler bu kapsamda olabilir. Türkiye'nin iyi ürettiği ürünlerin birçoğu şemsiye marka altında toplanacak. Bunların başta gümrüklü satış mağazaları olmak üzere yurt dışındaki perakende noktalara satılması için marka desteği verilecek. Devlet olarak marka desteği verip, küçük üreticilerin ihracatla tanışması sağlanacak."
Orman ve orman ürünlerinin katma değerinin artırılması gerektiğini anlatan Pakdemirli, özel ağaçlandırma yapacak olanlara yüzde 65 hibe sağlanacağını söyledi.

Pakdemirli, bu kapsamda tıbbi aromatik bitkiler, lavanta, trüf mantarı, mavi yemiş, reçine, salep gibi geliri yüksek bitkilerin üretiminin artırılması gerektiğini bildirdi.

- Yangınlara karşı yeni teknolojik önlemler yolda

Orman yangınlarına da değinen Pakdemirli, yangınlara müdahale süresinin 12 dakikanın altına indirilmesi için yeni teknolojik önlemleri de devreye alacaklarını dile getirdi.

Damızlık düve üretim merkezlerinin sayısını 25'ten 32'ye yükselttiklerini anlatan Pakdemirli, ıslah çalışmaları yapacaklarını ve elit damızlık sürüler üreteceklerini ifade etti.
Uluslararası projelere de önem vererek, yurt dışındaki iyi projelerden faydalanılacağını vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Yabancı ülkelerde üretim teşvik edilecek. Ülkemiz uluslararası tarımla tanışmalı. ABD'nin, Brezilya'nın, Çin ve Malezya'nın dünyanın çeşitli ülkelerinde tarım toprakları var. Bu ülkelerde toprak mı yok? İklim ve benzeri koşullardan dolayı gıda güvenliğiyle ilgili riskler yaşayabilirsiniz. Ülkelerin bugünden önlem alması önemli."
Pakdemirli, kamu, özel sektör ve üniversite iş birliğini de geliştireceklerini belirterek, meteorolojik verilerin ürünlerin planlaması ve izlenmesine katkı sağlayacağını söyledi.
Suya ilişkin atılacak adımlara dikkati çeken Pakdemirli, "Suyun tek elden yönetilmesi, tasarruflu ve verimli kullanılması ile su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması için Su Kanunu çıkarılacak. Kanunun bu sene içinde çıkması için gayret içinde olacağız." diye konuştu.

- Ürünlerin sanayisinin gelişmesi için çalışılacak

Pakdemirli, kenevir gibi bitki türleri üretilirken, bu ürünlerin sanayisinin de geliştirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Çiftçinin ürettiği ürünleri satacak nokta bulamaması konusunda endişelerimiz var. Bu konuda bu yıl adım atıyor olacağız." ifadelerini kullandı.
Büyükşehir belediyelerinde mahallelerin "kırsal" ve "kentsel" mahalle olarak yeniden tanımlanması gerektiğini vurgulayan Pakdemirli, burada köylerin tüzel kişilerinin koruması gerektiğini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının da bu konuda bir çalışma yaptığını kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Görüp görebileceğimiz bana göre en büyük krizi yaşıyoruz'
30 Ocak 2020 13:24		 Toplam kartlı ödeme tutarı 2019'da 1 trilyon TL'ye yaklaştı
30 Ocak 2020 11:20
Mega projeler büyük depremlere ve şiddetli rüzgara dayanıklı
30 Ocak 2020 11:16		 Karadeniz'de balıkçıların yüzünü hamsi güldürdü
30 Ocak 2020 11:10
Depremden etkilenen KOBİ'lere KOSGEB'den faizsiz kredi desteği
30 Ocak 2020 11:08		 Çinliler sadece köprüyü değil borçlarını da satın aldı
30 Ocak 2020 07:50
Çin ekonomisinin alternatifi Türkiye
30 Ocak 2020 07:15		 Apple'ın geliri 'iphone satışları' ile arttı
29 Ocak 2020 21:56
Murat Ülker Yıldız Holding'deki görevini devretti
29 Ocak 2020 19:31		 İstanbul Bilişim sitesiyle ilgili şikayetler artıyor
29 Ocak 2020 17:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:50 - THY, Çin seferlerini azaltıyor13:44 - Otomobiliyle refüje çarpan öğretmen hayatını kaybetti13:42 - 'Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin'13:38 - İstanbul'un en huzurlu ve en romantik yeri13:33 - 'Turistleri yeni bölgelerle tanıştıramazsak başka ülkelere kaptırırız'13:27 - Manisa Valiliği: 4 ilçede 275 ağır hasarlı yapı var13:26 - Bakan Turhan: 4 şehir YHT ile birbirine bağlanacak13:24 - 'Görüp görebileceğimiz bana göre en büyük krizi yaşıyoruz'13:17 - Güneş yüzeyinin en net fotoğrafı çekildi13:12 - Borsa günün ilk yarısında geriledi
13:05 - Bakan açıkladı: Gıdaya dijital izleme sistemi geliyor13:00 - Yunan vekilden AP oturumunda Türk Bayrağına saygısızlık12:55 - Mersin'de denizde kaybolan bekçi 19 gündür aranıyor12:50 - Ünlü futbolcu, Instagram'da 200 milyon takipçiye ulaşan ilk isim oldu12:45 - Çeyrek altın ne kadar?12:41 - Hemşireye hakaret eden kaymakamın hapsi onaylandı12:36 - '2019'da 107 bin 899 vatandaşımıza destek olmuşuz'12:33 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bekçilere kimlik sorma yetkisi verilmesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Hemşireye hakaret eden kaymakamın hapsi onaylandı
Gazeteciden Kızılay Başkanı'na: Siz FETÖ'cü müsünüz?
Merkez Bankası'nın 2020 yılı enflasyon tahmini açıklandı
Bekçilere verilecek 'sıvazlama' yetkisinde geri adım
MEB, 750 engelli öğretmen alacak
Sayıştay, öğrencisi olmayan fakülteler konusunda YÖK'ü uyardı!
Kamu işçisine Ocak ikramiyesi
İmamoğlu: Benim yaşama bakışım bu hiçbir hata yok!
Belediye sürgününe yargı 'dur' dedi
Malatya'da 9 ilçede daha okulların tatili uzatıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mahalleden arkadaşlar 1
trip atmak 1
felaket 1
oje 5
30.01.2020 alba berlin vs fenerbahce maçı 2
Lassa virüsü 2
Doksanlar 1
cunda 2
kalp guruldaması 2
çaylak 2
SON İLANLAR
Güneykaya Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Koru Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Subaşı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Bolu Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Şarköy Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TBMM 197 personel alacak
Zonguldak Kilimli SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Şanlıurfa Beltur 20 İşçi Alacak
Samsun Çarşamba İmar Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam