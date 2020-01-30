Gazi Üniversitesi'nden ABD'nin planına kınama

Gazi Üniversitesi'nden yapılan açıklama

"1947'den günümüze, işgal ve ihlallerle adeta yok edilen Filistin'in hiç bir temsilcisinin hazır bulunmadığı bir toplantıyla alınan kararların "kalıcı barış için gerçekçi bir yol" çizme olasılığı yoktur. Böylesine oldu bittiler, dünyaya, "Bütün bir kainat muşamba dekor/Bütün bir insanlık yalana teslim" dedirten, akademi dünyası başta olmak üzere, herkesin karşı çıkması gereken Filistin'i işgalin son adımıdır; büyük bir zulümdür.

Filistin halkının onaylamadığı ve benimsemediği hiç bir planı, programı Gazi Üniversitesi Senatosu olarak tanımadığımızı, reddettiğimizi; Filistinlilere yapılan bunca haksızlığa, bunca zulme 'Kalıcı Barış Planı' adıyla nihai bir şekil vermek isteyenlerin son planını şiddetle kınadığımızı kamuoyuna saygıyla ilan ediyoruz."