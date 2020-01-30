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İşsizlik sigortasına 1 milyon 961 bin 614 kişi başvurdu

İşsizlik Sigortası Fonu'nun 2019 yılı verilerine göre, işsizlik sigortasına 1 milyon 961 bin 614 kişi başvurdu.
 30 Ocak 2020 10:24
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İşsizlik sigortasına 1 milyon 961 bin 614 kişi başvurdu

İşsizlik Sigortası Fonu'nun 2019 yılı verilerine göre son yılların en yüksek işsizlik ödeneği başvurusu yapıldı. İş akdinin feshedilmesi durumu anlamına gelen fona başvuran kişi sayısı 2019'da 1 milyon 961 bin 614 kişi olarak gerçekleşti.

Dünya gazetesinden Mehmet Kaya'nın haberine göre, bunlardan 1 milyon 32 bin 776 kişiye işsizlik sigortası ödemesi yapıldı. Aralık ayı sonu itibariyle ödeme yapılan kişi sayısı 595 bin 783 kişi olarak kayda geçti.

İŞKUR verilerine göre fonun gelirleri 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 16.6 arttı. Buna karşılık giderler yüzde 53.8 yükseldi. İşsizlik sigortası fonunun büyüme hızı özellikle giderlerdeki artış ve fon portföy gelirleri ile prim ödemelerindeki düşük yükseliş nedeniyle son iki yıldır önceki yıllara göre düşüyor.

2019 yılı fon geliri 40 milyar 365 milyon TL

Fon varlığı 2019 sonunda 131 milyar 541 milyon TL'ye ulaştı. 2019 yılı fon geliri 40 milyar 365 milyon 368 bin TL oldu. Buna karşılık 2019 gideri 36 milyar 467 milyon 481 bin TL oldu. İlk kez gelir-gider farkı bu kadar düşük seviyede gerçekleşti. Önceki yıllarda fark 10 milyar TL'nin üzerinde seyrediyordu.

İşsizlik fonunun 9 milyar TL'si işsize, 14.7 milyar TL'si işverene gitti

Fonun gelirler kalemi içinde en yüksek artış önceki yılların ödemelerin geri dönüşü, cezalar vb. prim, devlet katkısı ve faiz ödemeleri dışında kalan diğer kaleminde gerçekleşti. Fonun gelirleri içinde faiz gelirleri yüzde 11.4 ile en düşük seviyede artan gelir kalemi oldu.

Fonun nakit varlığının yüzde 94.02'si tahvillerde (1 yıldan uzun vadeli devlet iç borçlanma senetleri) yüzde 8.98'i ise mevduatta tutuluyor. Fon daha önce bonolara da yatırım yapıyordu.

Giderler içinde en fazla artış, yüzde 93.7 ile ücret garanti fonu, yüzde 70.6 ile işsizlik ödeneği ve yüzde 49.9 ile teşvik ve destek ödemelerinde gerçekleşti. Kısa çalışma ödeneğindeki artış bu ödeneğin ilana bağlı olması ve dönemselliği nedeniyle gerçekleşiyor.

Fon varlığı yüzde 3.1 artı

İşsizlik sigortası fonundaki kullanımların artması nedeniyle son yılların en düşük fon varlık artışı da gerçekleşti. Fonun toplam varlığı bir önceki yıla göre yüzde 3.1 oranında artarak 2019'da 131.5 milyar TL düzeyine geldi.
Dünya
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