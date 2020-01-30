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2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık giriş sınavı sonuçları açıklandı

2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş sınavı sonuçları açıklandı
 30 Ocak 2020 10:33
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2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık giriş sınavı sonuçları açıklandı

22 Aralık 2019 tarihinde uygulanan 2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (2019-YDUS) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Alanı Temel Soru Kitapçığında yer alan 68. sorunun ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Testindeki 51. sorunun iptal edilmesine, Genel Cerrahi Testindeki 39. sorunun "C" olarak girilmiş cevabının "D" olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Testinde yer alan bazı sorulara iptal davası açılmış olması sebebiyle bu alanla ilgili değerlendirme işlemi idari yargı kararı sonrasında yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığınca, 2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (2019-YDUS) başvuran adaylardan 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun Ek 5 inci maddesindeki süre koşulunu sağlamadığı bildirilen 118 adayın sınavı geçersiz sayılmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 30 Ocak 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2019-YDUS Sonuçları
Memurlar.Net
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