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Çin'den dönen Türkler bölgedeki corona endişesini anlattı

Çin'den dönen Türkler bölgede yaşanan corona endişesini anlattı. Bölgede yaşananlar kan donduracak cinsten
 30 Ocak 2020 10:40
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Çin'den dönen Türkler bölgedeki corona endişesini anlattı

Çin'de bulunan ve corona virüsü tehlikesine karşı yurda dönen Türk vatandaşları, Çin'de yaşananları anlattı.

Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede yayılan yeni tip ölümcül corona virüsüne karşı Çin'de bulunan çok sayıda Türk, virüs endişesiyle planladıkları süreden erken Türkiye'ye geri dönüş yapıyor.

"ŞEHİR HAYALET ŞEHİR GİBİYDİ"

Bölgeden gelen vatandaşlar ülkede yaşanan endişeyi anlattı. Ticari amaçla bulunduğu Çin'den virüs endişesi nedeniyle erken döndüğünü belirten Erdal Çevik, "Gaziantep'te yaşıyorum. Şimdi Çin'in Tianjin şehrinden geliyorum. Bizim bulunduğumuz sırada şehir hayalet şehir gibiydi. Yollar boşaldı kimse dışarıya çıkmıyor. Herkes maske takıyor. Metro istasyonlarında büyük bir sessizlik var. Normalde bir ay daha kalacaktık ancak virüs nedeniyle acil dönüş yaptık. Endişelendiğimiz zamanlar oldu. Son bir haftadır sokağa çıkmadık, otelde kaldık" dedi.


Çin'den dönen Türkler bölgedeki virüs endişesini anlattı

"BU KADAR SESSİZ ŞEHİR GÖRMEDİM"

Oğlunu ve ailesini ziyaret için Çin'e gittiğini belirten Afet Gümüşel ise "İlk zamanlar çok güzeldi, Türk arkadaşlarımızla program yapıp geziyorduk. Fakat şu bir hafta içinde bu olay oldu. Her türlü önlemler alındı. Pekin'e giriş ve çıkışlar kapatılmış. Biz de önlemlerimizi aldık. Market alışverişlerimizi yaptık. Pekin'e 10 senedir gidiyorum ve bu kadar sakin sessiz bir şehir olduğunu görmedim. Pekin'de yaşayanlar da bu alınan önlemlere uyuyor. Maskesiz kimse dışarı çıkmıyor" diye konuştu.

"İNSANLAR ÇOK TEDİRGİN"

Çin'den dönen yolculardan Abdulkadir Değirmeci ise "Orada insanlar çok tedirgin, hiç dışarıya çıkmıyorlar. Sokaklar bomboş. Ben de planladığımdan iki gün önce döndüm. Aslında daha önce dönmek istedim fakat uçaklarda yer yok. Bilet değişikliği yapamadım. Ben de bir hafta boyunca otelden çıkamadım" ifadelerini kullandı.
DHA
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