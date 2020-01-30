Ekrem İmamoğlu'nun baldızından olay paylaşım! Deprem olmuş bize ne
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kız kardeşi olan Ceren Kaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı skandal deprem paylaşımı tepkilere neden oldu.
|30 Ocak 2020 11:03
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kız kardeşi olan Ceren Kaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı skandal deprem paylaşımı tepkilere neden oldu.
Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun da bulunduğu ve sosyal medyaya düşen bir fotoğraf tepkilere neden oldu.
"Deprem olmuş bize ne yazısı" ifadelerinin yer aldığı fotoğrafı, Dilek İmamoğlu'nun kız kardeşi Ceren Kaya'nın paylaştığı ortaya çıktı. Aynı fotoğrafın alt tarafında ise "Çaktırmıyoruzdur" ifadeleri dikkat çekti.
TEPKİLERİN ARDINDAN HESABINI GİZLEDİ
Paylaşımın ardından tepkiler gelince Ceren Kaya'nın Instagram hesabını gizlediği ve profil resmini sildiği görüldü.
İşte o paylaşım:
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