1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

YHT seferlerinde engeller 'Turuncu Masa' ile kalktı

YHT setlerinin durduğu 13 gar ve istasyonda engelli ve özel durumu olan yolculara yardım amacıyla sunulan "Turuncu Masa" ile iki ayda 2 bin 513 engelli yolcu hizmet aldı
 30 Ocak 2020 11:11
Yazdır
YHT seferlerinde engeller 'Turuncu Masa' ile kalktı

Yüksek hızlı tren (YHT) setlerinin durduğu 13 gar ve istasyonda engelli ve özel durumu olan yolculara yardım amacıyla sunulan "Turuncu Masa" hizmetinden, iki ayda 2 bin 513 engelli yolcu faydalandı.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, engellilerin, temel hak ve ihtiyaçlarından biri olan ulaşımı, en rahat ve kolay şekilde karşılamaları ve toplumla daha fazla entegre olmaları amacıyla ilk olarak 2 Aralık 2019'da "Turuncu Masa" uygulamasını hizmete soktu.

Uygulama kapsamında yolcular, bilet alırken "Turuncu Masa" hizmeti talebinde bulunuyor veya seyahat tarihi ve saati geldiğinde biniş yapacağı istasyonun girişindeki butona basıyor. Turuncu Masa görevlisi de yolcuya seyahat edeceği koltuğa kadar refakat ediyor. Yine yolcuları ineceği istasyonda Turuncu Masa hizmet görevlisi karşılıyor ve garın çıkışına kadar eşlik ediyor.

- 2 bin 513 engelli yolcu kullandı

YHT setlerinin durduğu Ankara, Eryaman Gar, Eskişehir, Konya, Pendik, Söğütlüçeşme, Halkalı, İzmit, Polatlı, Bozüyük, Bilecik, Arifiye ve Gebze istasyon ve garlarında geçen yıl Aralık ayında bin 137, bu yılın ilk ayında ise şu ana kadar bin 376 olmak üzere 2 bin 513 yolcu, Turuncu Masa hizmetinden yararlandı.

- "İlk kez kullanıyorum ve çok beğendim"

Ankara'dan Konya'ya ziyarete gelen ve Turuncu Masa hizmetinden faydalanan Vasfiye Akbaş (75), AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamayı çok yararlı bulduğunu söyledi.

Uygulama ile hayatlarının kolaylaştığını dile getiren Akbaş, "Turuncu Masa'yı ilk kez kullanıyorum ve çok beğendim. Bu hizmetle keyifli bir yolculuk geçirdim. Umarım herkes böyle bir uygulamadan keyif alır. Gerçekten çok güzel ve insanın hayatını kolaylaştıran bir hizmet." dedi.

Öte yandan TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğünün işlettiği YHT, anahat ve konvansiyonel trenlerde geçen yıl 1 milyon 200 bin engelli yolcuya ücretsiz ulaşım imkanı sağladı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul Adliyesindeki hakim, savcı ve personelden depremzedelere yardım
30 Ocak 2020 12:27		 Van ve Bitlis'te 9 yerleşim birimine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
30 Ocak 2020 11:50
15 Temmuz şehidi komiser yardımcısının ailesi, evini Kızılaya bağışladı
30 Ocak 2020 11:21		 Yoğurt kovasıyla müziğe başlayan 85 kişilik orkestra
30 Ocak 2020 11:14
Çin'den dönen Türkler bölgedeki corona endişesini anlattı
30 Ocak 2020 10:40		 İstanbul Havalimanı'nda maske satışları arttı
30 Ocak 2020 09:50
Marmara Bölgesi'nde kuvvetli sağanak bekleniyor
30 Ocak 2020 09:40		 Türkiye'de maskelere olan talep arttı, tükenme noktasına geldi
30 Ocak 2020 09:22
Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor
30 Ocak 2020 09:19		 Deprem çadırından gelin çıktı!
30 Ocak 2020 08:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:56 - II. Abdülhamid'in kurduğu fabrikada ısı ve ses yalıtan 'Köpük seramik' üretildi13:50 - THY, Çin seferlerini azaltıyor13:44 - Otomobiliyle refüje çarpan öğretmen hayatını kaybetti13:42 - 'Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin'13:38 - İstanbul'un en huzurlu ve en romantik yeri13:33 - 'Turistleri yeni bölgelerle tanıştıramazsak başka ülkelere kaptırırız'13:27 - Manisa Valiliği: 4 ilçede 275 ağır hasarlı yapı var13:26 - Bakan Turhan: 4 şehir YHT ile birbirine bağlanacak13:24 - 'Görüp görebileceğimiz bana göre en büyük krizi yaşıyoruz'13:17 - Güneş yüzeyinin en net fotoğrafı çekildi
13:12 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:05 - Bakan açıkladı: Gıdaya dijital izleme sistemi geliyor13:00 - Yunan vekilden AP oturumunda Türk Bayrağına saygısızlık12:55 - Mersin'de denizde kaybolan bekçi 19 gündür aranıyor12:50 - Ünlü futbolcu, Instagram'da 200 milyon takipçiye ulaşan ilk isim oldu12:45 - Çeyrek altın ne kadar?12:41 - Hemşireye hakaret eden kaymakamın hapsi onaylandı12:36 - '2019'da 107 bin 899 vatandaşımıza destek olmuşuz'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bekçilere kimlik sorma yetkisi verilmesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Hemşireye hakaret eden kaymakamın hapsi onaylandı
Gazeteciden Kızılay Başkanı'na: Siz FETÖ'cü müsünüz?
Merkez Bankası'nın 2020 yılı enflasyon tahmini açıklandı
Bekçilere verilecek 'sıvazlama' yetkisinde geri adım
MEB, 750 engelli öğretmen alacak
Sayıştay, öğrencisi olmayan fakülteler konusunda YÖK'ü uyardı!
Kamu işçisine Ocak ikramiyesi
İmamoğlu: Benim yaşama bakışım bu hiçbir hata yok!
Belediye sürgününe yargı 'dur' dedi
Malatya'da 9 ilçede daha okulların tatili uzatıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dış çekim 1
vergi kaçırmak 2
kalp guruldaması 2
Kurum ve kuruluslarin sosyal medyayi daha etkin kullanmasi 2
sinir bozucu sorular 1
incir çekirdeği 2
fatih sultan mehmet 1
baş ağrısı ile uyanmak 2
özlediğini belli etmeden belli etmek 1
kobe bryant 1
SON İLANLAR
Güneykaya Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Koru Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Subaşı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Bolu Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Şarköy Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TBMM 197 personel alacak
Zonguldak Kilimli SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Şanlıurfa Beltur 20 İşçi Alacak
Samsun Çarşamba İmar Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam