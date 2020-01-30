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Sağ kalp yetmezliğinde Türkiye'de ilk kez kapalı yöntemle müdahale

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsünden Prof. Dr. Barış Ökçün, Doç. Dr. Ahmet Yıldız, Doç. Dr. Okay Abacı ve Dr. Barkın Kültürsay'dan oluşan ekibin yaptığı işlemle sağ kalp yetmezliği olan 86 yaşındaki hasta şikayetlerinden kurtuldu
 30 Ocak 2020 11:09
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Sağ kalp yetmezliğinde Türkiye'de ilk kez kapalı yöntemle müdahale

ANDAÇ HONGUR - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsünde Türkiye'de ilk kez yapıldığı belirtilen kapalı yöntemle, sağ kalp yetmezliği olan 86 yaşındaki hastaya müdahale edildi.

Kalp yetmezliği bulunan ve kalp kapakçıkları işlevsizleşen Mehmet Çiftçioğlu'na, gittiği bazı hastanelerde, yaşından dolayı cerrahi operasyon yapılamayacağı, uygulanabilecek tek çözümün de yurt dışında olduğu ifade edildi.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsüne başvuran Çiftçioğlu'na, Prof. Dr. Barış Ökçün, Doç. Dr. Ahmet Yıldız, Doç. Dr. Okay Abacı ve Dr. Barkın Kültürsay'dan oluşan ekip tarafından kapalı yöntemle müdahale edildi. İşlemin, ileri yaştaki sağ kalp yetmezliği şikayeti olan hastalara umut olması bekleniyor.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Doç. Dr. Ahmet Yıldız, Türkiye'de 2023'te 60 yaş üstü kişi sayısının 15 milyona yaklaşmasının beklendiğini belirterek, Türkiye'de her 100 hastadan 1-2'sinin kalp yetmezliğiyle mücadele ettiğini, 70 yaşın üzerinde oranın yüzde 10'a, 80 yaşın üzerinde yüzde 20'ye çıktığını söyledi.

Kalp yetmezliğinin büyük bölümünü sağ kalp yetmezliğinin oluşturduğuna değinen Yıldız, "Sağ kalp yetmezliğinde sık sık ayaklarda şişme, nefes darlığı ve karın şişkinliği oluyor. Bunun en büyük nedeni ise triküspit kapak dediğimiz sağ kalp kapağının yetersizliğidir. Bu hastalarda medikal tedavinin yanında cerrahi tedavi de söz konusu. İleri yaştaki hastalarda kalp yetmezliğine böbrek yetmezliği, şeker gibi hastalıkların eşlik etmesi nedeniyle cerrahi işlem, yani göğüs kafesi açılarak yapılacak bir işlem oldukça riskli." diye konuştu.

Yıldız, Mehmet Çiftçioğlu'na yaşı nedeniyle açık kalp cerrahisinin çok riskli olduğunu dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle yeni tedavi yöntemleri ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan biri de Türkiye'de ilk kez uyguladığımız bu işlem. İşlemde kalbin büyük toplar damarlarının sağ atrium dediğimiz kulakçık kısmına yakın bölgeye kapak koyuyoruz. Kapak, kanın geri akımını yani geri kaçmasını engelliyor. Bunun da ayaklarda ve karında şişlik gibi şikayetlerin oluşmasını engelleyeceğini düşünüyoruz. Hastamıza biri üst toplardamara ve diğeri alt toplardamara olmak üzere 2 kapak koyduk. Ameliyathane şartlarında değil anjiyo laboratuvarında, hastaya lokal anestezi uygulanarak yapılan bu işlem 45 dakika sürdü. İşlemin en büyük avantajı genel anesteziye ihtiyaç olmaması. Hastanın göğüs kafesi açılmıyor, cerrahi bir müdahale söz konusu değil. Kasıktan anjiyo yapar gibi bir yöntemle giriyoruz, daha sonra orayı da kapatıyoruz. Hastamız işlemden bir gün sonra servise çıktı, üçüncü gününde de taburcu ediliyor."

Uygulanan işlemin sağ kalp kapak yetmezliği için dizayn edildiğini ve dünyada uygulanma sayısının 100'ler civarında olduğunu kaydeden Yıldız, "Ancak her hasta buna uygun değil. Toplardamarlara koyacağımız kapağın uygun olup olmadığı görmek için tomografiyle değerlendirilmesi gerekiyor. İleri yaşta ve sağ kalp yetmezliği hastaları için cerrahi çözüm riskli, ayrıca hastada bir süre sonra ilaçlara karşı direnç veya ilaca bağlı böbrek yetmezliği gelişiyor. Dolayısıyla hastaların hayat konforunu artırmak ve sık hastane yatışlarını engellemek için bu tedavinin önümüzdeki günlerde yaygınlaşacağını düşünüyorum." dedi.

- "Hastalığımın çaresinin yurt dışında olduğu söylendi"

Mehmet Çiftçioğlu da 2001'de kalp kapağının değiştirildiğini ifade ederek, 1,5 yıldır kalp yetmezliği nedeniyle karın şişkinliği, ayaklarda şişlik ve nefes darlığı şikayetleri olduğunu anlattı.

Pek çok hastaneye başvurduğunu ancak hastalığının çaresinin yurt dışında olduğunun söylendiğini aktaran Çiftçioğlu, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsünde yapılan işlemin ardından şikayetlerinin son bulduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
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