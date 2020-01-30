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Yoğurt kovasıyla müziğe başlayan 85 kişilik orkestra

Müzik öğretmeni Yücel Adanur; yoğurt kovası, su şişesi ve tenekelerden yaptığı amatör aletlerle ortaokul öğrencilerini müzikle tanıştırdı.
 30 Ocak 2020 11:14
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Yoğurt kovasıyla müziğe başlayan 85 kişilik orkestra

Gaziantep'te, müzik öğretmeni Yücel Adanur, 5 yıl önce göreve başladığı Gaziantep Selimiye Mahallesi'ndeki Karacaaoğlan Ortaokulu'nda devamsızlık yapan bir kısmı dezavantajlı öğrencilerin eğitime kazandırılabilmesi için okulda orkestra kurdu.

85 KİŞİLİK ORKESTRA

İmkanların yetersiz olması nedeniyle enstrüman bulamayan Adanur, öğrencileri için yoğurt kovası, su şişesi ve tenekelerden enstrümanlar yaptı.

İlk olarak az sayıda öğrencinin katılımıyla oluşturulan müzik grubu, zamanla ilgi görerek 85 kişiye ulaştı.


Boş yoğurt kovasıyla başladılar, şimdi konser veriyorlar

VALİLİK ENSTRÜMAN DESTEĞİ SAĞLADI

Daha sonra Gaziantep Valisi Davut Gül'ün desteğiyle istedikleri enstrümanlara kavuşan öğrenciler, kentteki çeşitli okullara giderek konserler vermeye başladı.

Müzik sayesinde okula bağlanıp derslerinde de başarılı olan öğrenciler, öğretmenlerinin izinden gitmeyi hedefliyor.

"İLK ENSTRÜMANIMIZ BOŞ YOĞURT KOVALARI OLDU"
Öğrencilerin mutlu şekilde eğitimlerini sürdürerek geleceğe hazırlanması için çaba sarf ettiklerini söyleyen Adanur, "Okula atandığımda bir enstrümanımız yoktu. İlk enstrümanımız boş yoğurt kovaları oldu. İçini sünger doldurarak yapmıştık. Daha sonra tenekelerden bateri, su şişelerinin içerisinde pirinç, bulgur gibi bakliyatları doldurarak müzik aleti yapmıştık. Öğrencilerimiz müziği seviyor ve yetenekli olanlar da var. Bu şekilde devamsızlığı da aşmayı çalışıyoruz. Devamsızlık yapan öğrencilerimiz müzik derslerinin eğlenceli geçmesi nedeniyle okula uyum sağlıyorlar. Ayrıca bu sene turneye çıktık ve başka okullara giderek konser veriyoruz. Yardımlarla darbukalarımız oldu. Okul idaremiz, Gaziantep Valimiz Davut Gül'ün desteğiyle çeşitli enstrümanlara sahip olduk." dedi.

"MUTLU OLMAYAN BİREY ÖĞRENEMEZ"
Öğrencilerinin müzik ile kendilerini daha iyi ifade ettiğini anlatan Adanur, "Sosyal anlamda güçlük çeken öğrencilerimiz vardı. Şu anda kendilerini çok daha iyi ifade ediyorlar. Konuşmaktan bile çekinen öğrencilerimiz şimdi sahnedeler. Biliyoruz ki mutlu olmayan birey öğrenemez, öğrenmeye kapalıdır. Asıl amacımız evlatlarımızı geleceğe mutlu bir şekilde hazırlamak. Çocuklar internet kafeye gideceğine ve kötü alışkanlıklardan uzak durması için müzikle yoğrulmasını istiyorum. Müzikle meşgul oldukları sürece kötü alışkanlıklardan yanaşmayacaktır." dedi.

"MÜZİK HAYATIMIN BİR PARÇASI OLDU"
Öğrencilerden Muhammet Aras da müzik sayesinde sınav stresinden uzaklaştığını belirterek, "Daha önce telefon bağımlısı olmuştum. Ama Yücel öğretmenimle tanıştıktan sonra müzik neredeyse hayatımın bir parçası oldu, gelecekte de çalışmalarıma devam edeceğim." diye konuştu
Anadolu Ajansı
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