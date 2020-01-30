Feyzioğlu'ndan Kaliforniya Valisine 'Sasunyan mektubu'

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı öldüren Ermeni kökenli Hampig Harry Sasunyan ile ilgili son kararı verecek Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'a mektup yazdı.

TBB'den yapılan yazılı açıklamada, Kaliforniya Şartlı Tahliye Duruşmaları Kurulu'nun, 1982 yılında Arıkan'ı öldürdükten sonra müebbet hapse mahkum edilen ve yaklaşık 36 yıldır cezaevinde bulunan Sasunyan'ın serbest bırakılmasına karar verdiği anımsatıldı.

Açıklamada, Feyzioğlu'nun Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'a, Sasunyan'ın tahliyesine karşı çıkmasını talep ettiği bir mektup kaleme aldığı belirtildi.

Feyzioğlu'nun, Newsom'a yazdığı mektuba ilişkin açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu mektubu kaleme almamın nedeni, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı 28 Ocak 1982'de suikastla öldüren Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları Örgütü'nün askeri Hampig Harry Sasunyan'ın serbest bırakılmasına, TBB'nin itirazını ve karşı çıkışını dile getirmek içindir. Sasunyan'ın işlediği suç, ABD'de 4, Kaliforniya'da 3 olmak üzere dünyada 40'tan fazla Türk diplomatın suikastla öldürülmesine sebep veren bir koordine terörist girişimin parçasıdır.

Sasunyan işlediği suç yüzünden ömür boyu hapis cezası aldı ve bu cezayı çekmeye devam etmeli. Siz de takdir edersiniz ki Arıkan'ın ölümü, sıradan bir birinci derece cinayet değildir. Sasunyan'ın önceki şartlı tahliye duruşmalarında Arıkan'ı, resmi bir Türk yetkili olduğu için ve Türk kökenli olduğu için öldürdüğünü kabul etmiştir. Aslında Arıkan'ın öldürülmesi bir terör eylemi olması, bir siyasi suikast olması ve bir nefret suçu olması açısından üç suçun bir arada gerçekleştiği bir vakadır. Sasunyan serbest bırakılsa, anında bir kahraman olarak muamele görecek ve kendisinin radikal ideolojisi ve metotlarını takip edenlere, ki bu metotları parmaklıklar arkasında olduğu süreçte terk etmediği aşikardır, bir ilham verme durumu oluşacaktır.

Sizden bu bağlamda ricamız, Kaliforniya Şartlı Tahliye Duruşmaları Kurulu'nun 27 Aralık 2019 tarihli kararına itiraz ederek Sasunyan'ın serbest bırakılma kararını bozmanız ve kendisine en az bir 5 yıl süre daha şartlı tahliye hakkı doğmamasını sağlamanızdır. Sasunyan'ın kahraman olmasına izin vermeyin."