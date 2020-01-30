Foça otelleri ile gezilecek yerleri keşfedin

İlk olarak biraz Foça'dan bahsetmek yararlı olacaktır. Foça neresidir?, nerede kalır?, tarihçesi genel olarak nedir?, Foça gezilecek yerler olarak nereler vardır, biraz bunlardan bahsedelim. Bu şekilde gezilecek yerlerin önemini ve anlamını daha iyi benimsemiş oluruz. Bu şekilde Foça' da gezeceğiniz yerlere daha önceden bilerek gitmiş olacak ve çevreniz için rehberlik edebilme şansınız olacaktır. Foça Otelleri ile konaklayarak da Foça olarak adlandırılan yeri öğrenmiş olacaksınız. Peki, bu Foça neresidir, nedir bir göz atalım.

Foça Neresidir?

Foça, Türkiye' de yer alan İzmir ilinde bulunan bir ilçe olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu Foça ilçesinin kuzey tarafında ve batı bölgesinde Ege Denizi bulunur. Doğu bölgesinde Aliağa ilçesi olan yerleşim yeri, güney bölgesinde ise Menemen ilçesi yerleşim yeri bulunmaktadır. Foça ilçesinin yüz ölçümü 251 kilometrekare olarak karşımıza çıkmaktadır.

Nüfus sayısının ise 33.131 kişi olduğunu görmekteyiz. Geçmiş yıllardan beri çok fazla turisti kendine çeken bir bölge olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu turistik faaliyetler bu bölgenin başta ekonomisi olmak üzere birden çok alanda bu bölge üzerinde oldukça etkilidir. Özellikle 2004 yılından itibaren başlamış olan Foça festivalleri uluslararası nitelik taşımaktadır. Bu da yeri turistlerin yanında yabancı turistlerinde ilgi alanı olmasını oldukça etkilemiştir.

Foça ve Tarih

Foça ilçesinin tarihi 11. yüzyıla kadar dayanmaktadır. 11. yüzyılda Aiollar tarafından kurulmuştur. Eski adı Phokaia olan Foça bu adı orada yaşayan foklardan almıştır. Phokaialılar tarihte usta denizciler olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Bu yüzden Karadeniz, Ege ve Akdeniz' de birden fazla koloniler kurmuşlardır. Aynı zamanda elektron sikkeyi de ilk defa bastıranlar bunlar olmuştur.

Bunun yanında Cenevizliler de bugün ki Foça bölgesini kuranlar olarak tarihe geçmişlerdir. Foça, 13. yüzyılda Çaka Beyi tarafından alınmış ve daha sonra Saruhanoğulları tarafından alınmıştır. 1455 tarihinde de Osmanlı toprakları içerisine katılmıştır. 2. Mehmet yönetimine geçmiştir. Bu açıdan baktığımızda oldukça tarihi kuvvetli bir bölge görmekteyiz. Arkeolojik olarak çok fazla kalıntı ve yerlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu açıdan da turist olarak gözde bölgelerden biri haline gelmiştir.

Foça ve Gezilecek Yerler

Foça gezilecek yerler açısından oldukça zengin bir bölgedir. Gerek tarihinden gerek bulunduğu coğrafyadan dolayı yerli ve yabancı turistlere her zaman açık hale gelmiştir.

Foça'da gezilebilecek yerlere bir göz atacak olursak;

Foça Antik Tiyatrosu

Foça Frigya Tepesi

Foça Karakum Plajı

Phokaia Antik Kenti

Foça Athena Tapınağı

Foça Siren Kayalıkları

Foça Adaları

Foça Kybele Açık Hava Tapınağı

Foça Yel Değirmenleri

Foça Su Kemeri

Gediz Nehri

Foça Dış Kale

Foça Şeytan Hamamı

Beş Kapılar Kalesi

Eski Foça Limanı

Kozbeyli Köyü

Foça Yeryüzü Pazarı

Bu yerler Foça' da gezilebilecek önemli turistik bölgeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda Foça eski Foça ve yeni Foça olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu yerlerin farkı ise yeni Foça genellikle yazlıkların olduğu ve kentsel dönüşümün ve modern binaların olduğu bir yer olarak karşımıza çıkar. Eski Foça ise gezilecek ve görülecek yerlerin daha fazla olduğu yerdir. Eski aş yapıları, çarşısı ve güzel olan mekanları bu bölgede yer alır. Bu nedenle turistler genellikle bu bölge de kalmayı tercih etmektedirler.

Foça Otelleri

Foça' da seyahat ederken bütün yerleri gezebilmeniz için birden fazla gününüzü orada geçirmeniz gerekecektir. Bu yüzden eski Foça bölgesinde tarihi yerlere daha yakın Foça otelleri tercih edebilirsiniz.