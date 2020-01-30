Elazığ'da kiralar %100 artınca Başsavcılık harekete geçti
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, deprem sonrasında ev kiralarında fahiş artış olduğu haberleri üzerine ilgililer hakkında araştırma ve soruşturma başlattı.
|30 Ocak 2020 11:46
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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca, depremin ardından kiraların fahiş miktarda arttığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, yaptığı açıklamada, 24 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrasında evlerinde hasar olan vatandaşların kiralık ev arayışına girdiği ancak ev kiralarında fahiş miktarda artış olduğu yönünde basına yansıyan haberler üzerine ilgililer hakkında 6502 Sayılı Yasa ve yasal mevzuat kapsamında araştırma ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.
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