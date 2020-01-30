Van ve Bitlis'te 9 yerleşim birimine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Van ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 9 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkale ilçesinde kar ve tipi nedeniyle 6 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı ekipler de kent merkezinde biriken karı kamyonlarla şehir dışına taşıyor.

Soğuk havanın etkili olduğu Başkale ilçesinde, akarsuların oluşturduğu mendereslerin kıvrımlı yapısı beyaz örtüyle kaplanan bölgede güzel görüntüler oluşturdu.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, 3 köy yolunun kardan kapandığını belirtti.

Kurtkan, kapalı yolların açılması için karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini, ekiplerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı belirlenen noktalarda bekletildiğini kaydetti.

Muş'ta dün gece başlayan kar nedeniyle kent merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü. Muş-Bitlis kara yolunda kar ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Hakkari'de de karla mücadele ekipleri açılan yollarda genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Dondurucu soğukların etkili olduğu kentte, bazı bina ve camilerin çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.

- Buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve karlı olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Günün en yüksek sıcaklığının Van'da 2, sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 4, Hakkari'de 2 ve Bitlis'te 1 derece olması öngörülüyor.