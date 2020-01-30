AYİM eski üyesi Ertuğrul Şahin'e 12 yıl hapis
|30 Ocak 2020 11:52
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden tutuksuz yargılanırken imza verme yükümlülüğünü yerine getirmediği için yakalama kararı çıkarılan eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) üyesi Ertuğrul Şahin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapse mahkum edildi.
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul salonunda görülen duruşmada firari sanık Şahin'in avukatı Hüseyin Aygün hazır bulundu.
Duruşmada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın avukatı aracılığıyla katılma talebinde bulunduğu açıklandı ve savcıdan görüşü soruldu.
Savcı, Akar'ın, sanık Şahin'in üzerine atılı suç bakımından doğrudan zarar görmediği gerekçesiyle talebin reddini istedi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyeti de savcılığın istemi doğrultusunda katılma talebini reddetti.
Esas hakkındaki savunma için söz verilen sanık avukatı Aygün, dosya içeriğinde müvekkilini "FETÖ üyeliği" suçundan cezalandırmaya yeter delil bulunmadığını ileri sürdü.
Sanık Şahin'in yurt dışına kaçtığını, kaçtıktan sonra kendisini aramasıyla öğrendiğini beyan eden Aygün, "Ne Ertuğrul Şahin'in kaçmasına gerek vardı ne de bu delillerle Şahin'in cezalandırılmasının istenilmesine gerek vardı. Keşke kaçmasaydı, masum olduğunu savunmaya devam etseydi." ifadelerini kullandı.
Avukat Aygün, müvekkili Şahin'in beraati yönünde karar verilmesini talep etti.
Müzakere sonrası Yargıtay 9. Ceza Dairesi, sanık Şahin hakkında "FETÖ üyeliği" suçundan hüküm kurdu. Şahin'e, Türk Ceza Kanunu'nun 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 8 yıl hapis cezası veren mahkeme, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1. maddesini uygulayarak cezayı 12 yıla çıkardı.
Temyize gidilmesi halinde talebi, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.
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