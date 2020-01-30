'Kaza yapan sigortasız YHT, 114 milyon lira zarar ettirdi'

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 2018'de Ankara'da kaza yapan Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) sigortasının yaptırılmadığını, bundan dolayı TCDD'nin 114 milyon lira zarara uğratıldığını öne sürdü.

Yavuzyılmaz, 13 Aralık 2018'de Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin bir kılavuz tren ile Marşandiz tren istasyonunda çarpıştığını ve kaza sonucunda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 90'dan fazla kişinin de yaralandığını anımsattı.

Devlet Demiryollarının liyakatle yönetilmediğini savunan Yavuzyılmaz, şöyle konuştu:

"Kötü yönetilen ve her yıl milyarlarca lira zarara uğratılan Devlet Demiryolları, kendilerine emanet olan canları koruyamadığı gibi envanterinde bulunan demiryolu araçlarının yaptığı kazalar nedeniyle can kaybına ilave olarak büyük bir kamu zararı doğmasına da sebep olmaktadır. Kurum ne canımıza ne malımıza sahip çıkmaktadır.

Sayıştay raporuna göre Marşandiz tren istasyonunda kaza yapan Yüksek Hızlı Tren'in sigortası yaptırılmamıştır. Bundan kaynaklı olarak kurumun uğratıldığı zarar tam olarak 114 milyon liradır. Yine rapora göre demiryolu kazalarında hayatını kaybeden veya yaralanan vatandaşlarımız tazminatlarını alabilmek için hukuki sürecin tamamlanarak kurumun suçlu bulunmasını beklemek zorunda bırakılmaktadır."

Demiryolları yönetiminin, yanlış uygulamalarından kaynaklanan bütün zararı, abonman bilet ücretlerine yaptığı fahiş zamlarla vatandaşa kestiğini öne süren Yavuzyılmaz, yetkilileri kamu zararının hesabını sormaya, kurumu da abonman bilet ücretlerine uyguladığı zamları geri çekmeye çağırdı.