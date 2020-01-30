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Donan Çıldır Gölü üzerinde iki araç drift yaptı

Son günlerde etkili olan soğuklar nedeniyle yüzeyinin tamamı buzla kaplanan Çıldır Gölü üzerine aracıyla çıkan 2 sürücü drift yaptı.
 30 Ocak 2020 12:26
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Donan Çıldır Gölü üzerinde iki araç drift yaptı

Son günlerde etkili olan soğuklar nedeniyle yüzeyinin tamamı buzla kaplanan Çıldır Gölü üzerine aracıyla çıkan 2 sürücü drift yaptı.

Ardahan-Kars sınırları içerisinde yer alan Doğu Anadolu'nun ikinci büyük gölü Çıldır'da, soğuk hava nedeniyle buz tabakası kıyı kesiminde 30 santimetreye kadar ulaştı.

Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Kıl Çadırı mevkisinde buzun üstüne aracıyla çıkan 2 sürücünün drift yapması, çevredekileri şaşırttı.

Drift yapan sürücüleri izleyen vatandaşlardan Aşkın Hüseyinoğlu, Çıldır Gölü'nün her mevsim farklı güzelliğe büründüğünü belirterek, "Kışın yüzeyinin tamamen donması çok güzel görüntüler oluşturuyor. Sürücülerin cam gibi buzun üstüne araçlarıyla çıkması bizi şaşırttı. Biz de onları cep telefonlarımızla görüntülemeye çalıştık." dedi.


Donan göl üzerinde araçlarıyla drift yaptılar
Anadolu Ajansı
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