İstanbul Adliyesindeki hakim, savcı ve personelden depremzedelere yardım
İstanbul Adliyesinde görev yapan hakim, savcı ve personel, Elazığ'daki depremzedelere yardım malzemesi gönderdi
|30 Ocak 2020 12:27
|Yazdır
- İstanbul Adliyesinde görev yapan hakim, savcı ve personel, Elazığ'daki depremzedelere yardım malzemesi gönderdi.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında görevli hakim ve savcılarla personel, Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği depremle ilgili, Türkiye'nin dört bir yanında oluşturulan yardım seline katıldı.
Bir hafta içinde toplanan ısıtıcı, bebek bezi, bebek yatağı, gıda, temizlik malzemesi, tuvalet kağıdı ve battaniyeden oluşan 91 kolilik yardım malzemesi bir kamyona yüklenerek Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığına (AFAD) teslim edildi. AFAD görevlileri yardımları, Elazığ'a götürecek.
Nakit olarak yapılan yardımlarla da Adalet Bakanlığına bağlı iş yurtlarından gıda malzemesi alındığı öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Van ve Bitlis'te 9 yerleşim birimine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
30 Ocak 2020 11:50
|15 Temmuz şehidi komiser yardımcısının ailesi, evini Kızılaya bağışladı
30 Ocak 2020 11:21
|Yoğurt kovasıyla müziğe başlayan 85 kişilik orkestra
30 Ocak 2020 11:14
|YHT seferlerinde engeller 'Turuncu Masa' ile kalktı
30 Ocak 2020 11:11
|Çin'den dönen Türkler bölgedeki corona endişesini anlattı
30 Ocak 2020 10:40
|İstanbul Havalimanı'nda maske satışları arttı
30 Ocak 2020 09:50
|Marmara Bölgesi'nde kuvvetli sağanak bekleniyor
30 Ocak 2020 09:40
|Türkiye'de maskelere olan talep arttı, tükenme noktasına geldi
30 Ocak 2020 09:22
|Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor
30 Ocak 2020 09:19
|Deprem çadırından gelin çıktı!
30 Ocak 2020 08:48