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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Hakkari'den gelen baba Sabri Çelik: Haber almadan buradan ayrılmayacağız. Allah devletimize zeval vermesin, inşallah sonuç alacağız"
 30 Ocak 2020 12:33
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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım artıyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine Hakkari'den oğulları Deniz için gelen baba Sabri ve anne Zübeyde Çelik de dahil oldu.

Baba Çelik, oğlu Deniz'in 2014'te 24 yaşındayken Afyonkarahisar'da üniversitede okurken dağa götürüldüğünü belirtti.

Oğlundan 6 yıldır haber alamadığını dile getiren Çelik, "HDP terör örgütüne destek verdiği için buradaki eyleme katıldım. Gitmeyeceğiz, burada kalacağız. Haber almadan buradan ayrılmayacağız. Allah devletimize zeval vermesin, inşallah sonuç alacağız." dedi.

Anne Çelik ise Kürtçe yaptığı açıklamada, çok özlediği oğluna kavuşmak istediğini ifade etti.
Anadolu Ajansı
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