Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
|30 Ocak 2020 12:33
|Yazdır
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım artıyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine Hakkari'den oğulları Deniz için gelen baba Sabri ve anne Zübeyde Çelik de dahil oldu.
Baba Çelik, oğlu Deniz'in 2014'te 24 yaşındayken Afyonkarahisar'da üniversitede okurken dağa götürüldüğünü belirtti.
Oğlundan 6 yıldır haber alamadığını dile getiren Çelik, "HDP terör örgütüne destek verdiği için buradaki eyleme katıldım. Gitmeyeceğiz, burada kalacağız. Haber almadan buradan ayrılmayacağız. Allah devletimize zeval vermesin, inşallah sonuç alacağız." dedi.
Anne Çelik ise Kürtçe yaptığı açıklamada, çok özlediği oğluna kavuşmak istediğini ifade etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|AYİM eski üyesi Ertuğrul Şahin'e 12 yıl hapis
30 Ocak 2020 11:52
|780 güvenlik elemanı katılımıyla 'Kapan-5' operasyonu başlatıldı
30 Ocak 2020 09:54
|Kılıçdaroğlu'nun avukatına FETÖ davası
30 Ocak 2020 07:31
|YARSAV üyesi firari eski hakim yakalandı
29 Ocak 2020 20:48
|Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 10 gözaltı
29 Ocak 2020 19:07
|FETÖ firarisi kadın zanlı, adli kontrol şartıyla bırakıldı
29 Ocak 2020 18:55
|FETÖ'cülerin yurt dışına kaçışını sağlayan 'mahrem imam'a hapis
29 Ocak 2020 17:36
|'Füze düştü' iddiası jandarmayı alarma geçirdi
29 Ocak 2020 16:06
|FETÖ'nün 'suikast timi' yağma suçundan da yargılanıyor
29 Ocak 2020 15:22
|Sivas'taki FETÖ operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı
29 Ocak 2020 15:03