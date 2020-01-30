'2019'da 107 bin 899 vatandaşımıza destek olmuşuz'

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 2019'da 107 bin 899 vatandaşa destek olarak, yol gösterdiklerini belirterek, "Ombudsmanlık idareyi denetleyen, insan haklarının gelişmesi için çalışan bir kurum. Dünyadaki görevi, barış ve huzura katkıda bulunmaya çalışmak." dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ile TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk Ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla "Süreç İyileştirme Projesi" imza töreni, TÜBİTAK Feza Gürsey Konferans Salonunda düzenlendi.

Kamu Başdenetçisi Malkoç törende yaptığı konuşmada, KDK'nin bağımsız ve tarafsız bir kurum olduğunu belirterek, kurum çalışanlarının halkın şikayetlerini dinleyip, bunları yazılı olarak aldıklarını ve sorunları çözmeye çalıştığını belirtti.

Malkoç, "Çalışmalarımızda esas aldığımız şey, idarenin hizmet kalitesinin yükseltilmesi, iyi yönetim ilkelerinin Türkiye'de yerleştirilmesi, insan haklarının geliştirilip uygulanması, hukukun üstünlüğünün sağlanması, Türkiye'de hak arama kültürünün yerleştirilmesidir. Türkiye'de hak arama kültürü açısından anayasal ve yasal düzenlemeler, Avrupa'nın pek çok ülkesinden iyi düzeyde. KDK gibi benzer kurumlar, bu konudaki eksiklikleri, vatandaşın şikayeti üzerine gidermeye çalışmakta. KDK'nin diğer bir görevi de şeffaf, insan merkezli, insan odaklı bir idarenin oluşmasını temin etmek." diye konuştu.

KDK'nin idarecinin denetlenmesini ve katılımcı demokrasiye vatandaşın katılmasını sağlamaya çalıştıklarını belirten Şeref Malkoç, kurumun idare ile vatandaş arasında çıkan sorunlarda arabuluculuk ve halkın avukatlığını yaptığını, avukatlık yaparken herhangi bir ücret almadığını ifade etti.

"Bizim kararlarımız tavsiye kararı. Ama idare açısından uyulması mecburi bir karar." diyen Malkoç, halkla idare arasında mahkemeye gitmeden çözüm önerisi sunduklarını, vatadandaşın hayatını kolaylaştırmaya, mahkemelerin yükünü hafifletmeye çalıştıklarını belirtti.

Malkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2019'da bize yapılan yazılı başvuru sayısı 21 bin 525, bu önceki yıllarda 5 bin civarındaydı. Aynı personel, aynı binada, başvuru 5 misline çıktı ama arkadaşlarımız fedakarca çalışıyor. Başvuruya karşılık 2019'da verdiğimiz karar 22 bin 250. Yani yapılan yazılı başvurudan çok karar vermişiz. Bu kurumumuzun ne kadar disiplinli çalıştığını gösteriyor. 2019'da 107 bin 899 vatandaşımıza destek olmuşuz, yol göstermişiz. Hukuki yardımda bulunmuşuz. Bu da çok önemli bir şey. Ombudsmanlık idareyi denetleyen, insan haklarının gelişmesi için çalışan bir kurum. Dünyadaki görevi, barış ve huzura katkıda bulunmaya çalışmak."

Malkoç, KDK'nin kendini geliştirmek ve yenilemek için çalıştığını, dünyadaki örneklerden faydalandıklarını, üniversitelerle iş birliği içinde olduklarını vurgulayarak, "TÜSSİDE ile yaptığımız iş birliği bizim açımızdan çok önemli. TÜBİTAK ülkemizin iftihar ettiği bir kuruluşu. Bu kurumlarla birlikle çalışmanın mutluluğu yaşayacağız." dedi.

- "Ortadoğu Barış Planı çöpe gidecek bir plandır"

ABD'nin sözde Ortadoğu barış planına da değinen Malkoç, bu planın geçmişte adil olmayan diğer planlar gibi çöpe gidececeğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu plan vicdansız, akılsız ve ahlaksız bir plandır. Filistin'i dışlayan, tek yanlı, çözüm arayan ve hakkaniyetten uzak bir plandır. BM planlarına iki devletli çözüm anlayışlarına aykırı olan bir plandır. Filistin topraklarının işgalini meşrulaştıran haksız bir plandır. İsrail'in yaptığı bütün yasa dışı, hukuk dışı işgalleri ilhaka dönüştüren, uluslararası hukuku yok sayan bir plandır. Bu plan bölgeye huzur ve barış getirmeyecek. Çözüm nedir? BM kararlarına uyulacak, 1967 sınırlarına dönülecek ve Filistin onurlu ve egemen bir devlet olarak tanınacak."

Malkoç, konuşmasının sonunda Elazığ depreminde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Konuşmaların ardından iki kurum arasında iş birliği imza töreni yapıldı.

- Protokol kapsamında başvuruların incelenmesi iyileştirilecek

İki kurum arasında düzenlenen protokol kapsamında, KDK'nin şikayet inceleme ana sürecinin iyileştirilmesi, şikayet başvurularının incelenmesi sonucunda karar türlerinin analizi ve değerlendirilmesi yapılacak.

"Kurumsal Gelişim ve Değişim Yönetimi" eğitimi verilecek. Proje kapsamında kurumsal kapasitesinin ve sorun çözme kabiliyetinin artırılması ile şikayet incelenmesi sürecinin hızlandırılması amaçlanıyor.