1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hemşireye hakaret eden kaymakamın hapsi onaylandı

Eşine reçetesiz iğne yaptırmaya çalışan kaymakam, iddiaya göre hemşireye, 'salak, geri zekalı, bize bunu yapan vatandaşa kim bilir ne yapar' dedi.
 30 Ocak 2020 12:41
Yazdır
Hemşireye hakaret eden kaymakamın hapsi onaylandı

Kaymakamın kendisine hakaret ettiğini savunan genç hemşire konuyu yargıya taşıdı. Mahkemenin mahkumiyete çarptırdığı kaymakamın cezasını Yargıtay da onayladı

Eşine iğne yaptırmak için Devlet Hastanesi'nin acil servisine gelen İlçe Kaymakamı, görevli hemşirenin, 'reçeteniz var mı?' sorusuna öfkelendi. İddiaya göre, sinirlerine hakim olamayan Kaymakam, hemşireye, 'Salak, geri zekalı, bize bunu yapan vatandaşa kim bilir ne yapar?' dedi.

Asliye Ceza Mahkemesi'nin yolunu tutan hemşire, kaymakamdan şikayetçi oldu. Mahkeme, kaymakamın beraatine hükmetti. Davacı hemşirenin temyizi üzerine Yargıtay 18, Ceza Dairesi, mahkeme kararını bozdu. Yeniden görülen davada, kaymakam 'kamu görevlisine hakaret' suçundan mahkum edildi. Bu kez kararı davalı kaymakam temyiz etti. Yargıtay 18. Ceza Dairesi, görevini çalışma usullerine uygun bir şekilde ifa etmek isteyen hemşirenin eyleminin haksız tahrik kabul edilemeyeceğine dikkat çekerek kararı onayladı
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
12 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yargıtay 9. Ceza Dairesine yeni görev
28 Ocak 2020 15:28		 Yargıtay Dairelerinin görev dağılımı Resmi Gazetede yayımlandı
28 Ocak 2020 01:03
Yargıtay Başkanı Cirit'ten 'arabulucuk' açıklaması
23 Ocak 2020 16:18		 Yargıtay, FETÖ elebaşı Gülen'in avukatı Feti Ün'ün hapis cezasını onadı
22 Ocak 2020 16:48
Yargıtay, dedikodu çıkararak başka işçiye sataşmayı haklı fesih saydı
21 Ocak 2020 11:08		 Yargıtay: Ceza olsun diye geçici görevlendirme yapılmaz
21 Ocak 2020 10:07
Müebbetlik eski korgenerale tahliye kararı
21 Ocak 2020 09:40		 Eşine 'kıro' diyen kadına tazminat yok
19 Ocak 2020 22:47
Müşteriye 'elit hanzo' diyen şef tazminatsız kovuldu
18 Ocak 2020 15:51		 Yargıtay, yeni YSK üyesini seçti
16 Ocak 2020 17:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:56 - II. Abdülhamid'in kurduğu fabrikada ısı ve ses yalıtan 'Köpük seramik' üretildi13:50 - THY, Çin seferlerini azaltıyor13:44 - Otomobiliyle refüje çarpan öğretmen hayatını kaybetti13:42 - 'Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin'13:38 - İstanbul'un en huzurlu ve en romantik yeri13:33 - 'Turistleri yeni bölgelerle tanıştıramazsak başka ülkelere kaptırırız'13:27 - Manisa Valiliği: 4 ilçede 275 ağır hasarlı yapı var13:26 - Bakan Turhan: 4 şehir YHT ile birbirine bağlanacak13:24 - 'Görüp görebileceğimiz bana göre en büyük krizi yaşıyoruz'13:17 - Güneş yüzeyinin en net fotoğrafı çekildi
13:12 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:05 - Bakan açıkladı: Gıdaya dijital izleme sistemi geliyor13:00 - Yunan vekilden AP oturumunda Türk Bayrağına saygısızlık12:55 - Mersin'de denizde kaybolan bekçi 19 gündür aranıyor12:50 - Ünlü futbolcu, Instagram'da 200 milyon takipçiye ulaşan ilk isim oldu12:45 - Çeyrek altın ne kadar?12:41 - Hemşireye hakaret eden kaymakamın hapsi onaylandı12:36 - '2019'da 107 bin 899 vatandaşımıza destek olmuşuz'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bekçilere kimlik sorma yetkisi verilmesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Hemşireye hakaret eden kaymakamın hapsi onaylandı
Gazeteciden Kızılay Başkanı'na: Siz FETÖ'cü müsünüz?
Merkez Bankası'nın 2020 yılı enflasyon tahmini açıklandı
Bekçilere verilecek 'sıvazlama' yetkisinde geri adım
MEB, 750 engelli öğretmen alacak
Sayıştay, öğrencisi olmayan fakülteler konusunda YÖK'ü uyardı!
Kamu işçisine Ocak ikramiyesi
İmamoğlu: Benim yaşama bakışım bu hiçbir hata yok!
Belediye sürgününe yargı 'dur' dedi
Malatya'da 9 ilçede daha okulların tatili uzatıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
8341 8342 8343 8344 7
unutulmaz atari oyunları 5
yalnızlığı seven insan 7
vedat muriqi'ye 28 milyon euroluk teklifin reddedilmesi 5
cunda 2
sevgilinin adını dövme yaptırmak 4
Göz yaşlarını saklamak 1
ağzına sağlık 2
30.01.2020 alba berlin vs fenerbahce maçı 2
özlediğini belli etmeden belli etmek 1
SON İLANLAR
Güneykaya Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Koru Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Subaşı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Bolu Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Şarköy Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TBMM 197 personel alacak
Zonguldak Kilimli SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Şanlıurfa Beltur 20 İşçi Alacak
Samsun Çarşamba İmar Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam