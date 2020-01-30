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Ünlü futbolcu, Instagram'da 200 milyon takipçiye ulaşan ilk isim oldu

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'da yüksek takipçi sayıları fazlasıyla karşımıza çıksa da bir isim 200 milyon barajını açtı.
 30 Ocak 2020 12:50
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Ünlü futbolcu, Instagram'da 200 milyon takipçiye ulaşan ilk isim oldu

Juventus takımında forma giyen Cristiano Ronaldo, Instagram'da 200 Milyon takipçiye ulaşan ilk isim oldu.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları arasında zirveye en yakın oynayan isim Instagram, içerisinde kişisel profiller barındırdığı gibi birçok mizah sayfası ve benzeri sayfalar da barındırıyor.

Platformda takipçi sayısını artırmak bazı kişiler için oldukça önemli bir hal almış durumda ve ünlü insanların da takipçi sayısı bu doğrultuda 'ne kadar sevildiklerini' ölçmek için yeterli bir sayıymış gibi gösterilebiliyor.

Instagram'daki ünlülerin birçoğu milyonlarca takipçiye sahip ve genelde takipçi sayıları gün geçtikçe artıyor. Yüksek takipçi sayılarına sahip hesapları çoğu zaman görüyor olsak da bugün bir ilk yaşandı.

Dünya çapında oldukça tanınan ve ismini hemen hemen herkesin en az bir kere bile olsa duyduğunu düşündüğümüz bir isim, Instagram'ın kendisinden sonra en yüksek takipçiye sahip hesabının sahibi olmayı başardı.
Memurlar.Net
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