Borsa günün ilk yarısında geriledi
|30 Ocak 2020 13:12
|Yazdır
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,29 azalışla 119.337,21 puana geriledi.
Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 352,27 puan azalarak 119.337,21 puana inerken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,60 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,76 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 3,81 ile bilişim oldu.
Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de büyüme ve Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.900 puanın destek, 121.500 puanın direnç konumda bulunduğunu bildirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çeyrek altın ne kadar?
30 Ocak 2020 12:45
|Gün ortası döviz fiyatları
30 Ocak 2020 12:05
|Gram altın 304 lira seviyelerinde
30 Ocak 2020 10:53
|Borsa güne düşüşle başladı
30 Ocak 2020 10:03
|Dolar güne yükselişle başladı
30 Ocak 2020 09:35
|Kuyumcular: Altınınızı sakın bozdurmayın!
29 Ocak 2020 18:36
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
29 Ocak 2020 18:17
|Altında gün sonu fiyatları
29 Ocak 2020 17:24
|Gün sonu döviz fiyatları
29 Ocak 2020 17:12
|Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
29 Ocak 2020 13:13