Güneş yüzeyinin en net fotoğrafı çekildi
ABD'nin Virginia eyaleti merkezli Federal Araştırma Kurumu Ulusal Bilim Vakfı (NSF), Güneş'in yüzeyinin en net fotoğrafını yayınladı
|30 Ocak 2020 13:17
|Yazdır
ABD'nin Virginia eyaleti merkezli Federal Araştırma Kurumu Ulusal Bilim Vakfı (NSF), Güneş'in yüzeyinin en net fotoğrafını yayınladı.
NSF'nin resmi internet sitesinde yayınlanan 36 bin 500 kilometrekare alanı kapsayan fotoğraf, Güneş yüzeyine ait bugüne kadar çekilmiş en net fotoğraf olma özelliğini taşıyor. Fotoğrafın çekiminde kullanılan Inouye Solar adlı teleskopun 4 metrelik bir aynaya sahip olduğu ve dünyanın en büyük solar teleskobu olduğu belirtildi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Elon Musk, uzaya 60 uydu birden gönderdi
30 Ocak 2020 09:29
|Çocuklar dijital cihazlarla ne zaman tanıştırılmalı?
29 Ocak 2020 22:06
|Telefon ve profesyonel makinelerde megapiksel karmaşası
29 Ocak 2020 22:01
|ASPİLSAN, HAVELSAN'ın 'Bulut Bilişim Sistemi'ne geçti
29 Ocak 2020 21:23
|Üs bölgeleri Sarp kulesiyle korunacak
29 Ocak 2020 14:09
|Elektrikli araçlar batarya değişimine hazırlanıyor
28 Ocak 2020 23:46
|Denizaltılar ASELSAN ile görünmez oluyor
28 Ocak 2020 13:31
|WhatsApp 1 Şubat itibarıyla bazı telefonlardan desteği kesiyor
28 Ocak 2020 09:29
|Alo Kule'de milli dönem
27 Ocak 2020 07:31
|ASELSAN'ın Kaplan'ı jandarmanın hizmetinde
26 Ocak 2020 13:15