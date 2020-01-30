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'Görüp görebileceğimiz bana göre en büyük krizi yaşıyoruz'

Ünlü iş insanı Abdullah Kiğılı, Capital Dergisi'ne verdiği röportajda, yaşanan sürecin gördüğü en büyük kriz olduğunu dahası 450 AVM'nin iflasın eşiğinde olduğu anlattı.
 30 Ocak 2020 13:24
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'Görüp görebileceğimiz bana göre en büyük krizi yaşıyoruz'

Perakende ve hazır giyim sektörünün 51 yıllık firması Kiğılı'nın sahibi Abdullah Kiğılı Capital Dergisi'ne verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Perakendenin en zor dönemine girdik. Bundan sonrası zor ve artık büyüme de yok. Yeni açılacak AVM'ler olmayacağı gibi yeni markaları da görmeyeceğiz. Avrupa'dan da yeni markalar gelmeyecek, Türkiye'den de yeni marka çıkmayacak" diyen Kiğılı olumsuz tablonun altını çizdi. Özellikle lüks mallara dönük talebin giderek azalıdığını vurgulayan ünlü iş insanı sözlerini " Nasıl dünyada lüks markaların satışları ekonomik sebeplerle geri gidiyorsa, Türkiye'nin de lüks markaları kaldıracak hiç gücü yok. Gelenlerin de bir kısmı yakın bir gelecekte gidecek. Yabancı lüks markaların yarısı Türkiye'den çıkar. Bu pahalılıkla, bu fiyatlarla, dolar ve Euro'nun mevcut sistemiyle alışveriş yapmanın imkanı yok" diyerek sürdürdü.

AVM'LERE HESAP UYARISI

Öte yandan perakende sektörünün kalbi artık AVM'lerde atıyor. AVM'lerin geleceğini de yorumlayan Kiğılı karamsar tabloyu sürdürdü. Bu konuya ilişkin iş insanı "Kiralar TL'ye döndü, tabii ki bunun da bir sıkıntısı var. Bu borçlar nasıl ödenecek? Birçoğu ödenemeyecek. Sıkıntılar başladı. İşin tuhafı kimse burnundan kıl da aldırmıyor. Kimse elini atıp, kiraları da indirmiyor. Bugün 500 AVM'nin 50 tanesini bir kenara ayırıyorum 450 tanesi sorun içinde.Sıkıntılı 450 AVM'nin başını öne eğip hesabını kitabını iyi yapması gerekiyor. Çünkü bugün öyle bir sıkıntının içine girmiş durumdayız ki... Ayakkabı piyasası darmaduman oldu. Kaç tane ayakkabı markası kapandı. AVM'lerde ayakkabı marka sayısı iyice azaldı. Aynı durum şimdi erkek giyimine sıçradı.

GÖRÜP GÖREBİLECEĞİMİZ YAŞANAN EN BÜYÜK KRİZ

Kiğılı geçmiş krizlerle bugünü de kıyasladı ve içinden geçilen sürecin yaşanan en büyük kriz olduğunu vurguladı. İş insanının açıklamaları şu şekilde; "Sektörde 54'üncü yılımı yaşıyorum. Benimle beraber sektörde 3 kişiyiz. Birincisi Osman Boyner, ikincisi Mavi'nin kurucusu Sait Akarlılar, üçüncüsü de benim. Sektörde bizden daha yaşlı kimse yok. Bu zamana kadar görüp görebileceğimiz bana göre en büyük krizi yaşıyoruz. Bundan daha büyük kriz görmedik".
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