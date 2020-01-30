Otomobiliyle refüje çarpan öğretmen hayatını kaybetti
Kırşehir'in Akpınar ilçesinde otomobiliyle refüje çarpan öğretmen yaşamını yitirdi
|30 Ocak 2020 13:44
|Yazdır
Kırşehir'in Akpınar ilçesinde otomobiliyle refüje çarpan öğretmen yaşamını yitirdi.
Ramazan Esen'in kullandığı 40 BD 010 plakalı otomobil, Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Sofrazlı köyü yakınlarında refüje çarptı.
Kaza yerinde hayatını kaybeden Esen'in, Akpınar Ortaokulunda Türkçe öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Hilal öğretmen köy okuluna 'Çalıkuşu' oldu
30 Ocak 2020 20:41
|Tatil yapmak yerine öğrencileri sınavlara hazırlıyorlar
30 Ocak 2020 19:41
|Piyano öğretmeni depremden etkilenen çocuklara moral veriyor
30 Ocak 2020 15:12
|Engelli öğretmen gönüllere 'nağmelerle' dokunuyor
28 Ocak 2020 22:01
|Mustafa öğretmen öğrencilerine sporla umut aşılıyor
27 Ocak 2020 22:47
|Öğretmen çocukları parasız yatılı kalabilecek
27 Ocak 2020 18:31
|Milli sporcular arasından alınacak öğretmenler için başvuru başladı
27 Ocak 2020 10:07
|MEB; bir sınıfta olması gereken en az öğrenci sayısı ile en fazla öğrenci sayısını açıkladı
27 Ocak 2020 09:25
|Genç öğretmen evinde ölü bulundu
24 Ocak 2020 17:49
|Milli sporcular arasından öğretmen alınacak
23 Ocak 2020 10:31