THY, Çin seferlerini azaltıyor

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarında belirgin talep düşüşü nedeniyle, 5-29 Şubat'taki planlı seferlerde frekans azaltacaklarını bildirdi.

Çin'e yapılacak seferlerin durumuyla ilgili açıklama yapan Üstün, "Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarımızda bir süredir görülen belirgin talep düşüşü nedeniyle bahse konu noktalara 5 Şubat-29 Şubat tarih aralığına planlı uçuşlarımızda frekans azaltımına gidilecektir." ifadelerini kullandı.

Üstün, ücretsiz bilet değişikliği, iade ve tarih ile parkur değişiklik talepleriyle ilgili olarak "http://turkishairlines.com" üzerinden, çağrı merkezlerinden ya da yetkili satış ofislerden yolculara gerekli desteğin sağlanacağını belirtti.