Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
|30 Ocak 2020 13:59
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