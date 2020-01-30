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Bakan Ersoy: Koronavirüs önlem paketi açıklayacağız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Şu an için endişe edilecek bir durum yok. Virüsün Çin ve dünya genelindeki gelişimini izlememiz gerekiyor. Gelişmeler oldukça farklı önlem paketlerini açıklayacağız
 30 Ocak 2020 14:15
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Bakan Ersoy: Koronavirüs önlem paketi açıklayacağız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün Türk turizmine etkisine ilişkin, izlemede olduklarını ve gelişmelere göre farklı önlem paketlerini devreye alacaklarını bildirdi.

EMITT Fuarında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ersoy, Çin'den 2019 yılında 450 bine yakın turist geldiğini, bu sene için yaklaşık yüzde 20 büyüme öngörüsünde bulunduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Çin'den beklentilerimizi revize edeceğiz ama Türkiye'nin genel turizm hedeflerini, sayılarını etkiler mi? 2019'u 52 milyon turistle kapatan bir Türkiye'yi konuşuyoruz. 2020 hedefimiz de 58 milyonu aşmak. Bu bağlamda Çin'den maksimum beklentimiz 550 bin civarında. Bunun bir kısmını kaybetmek Türkiye'nin 2020 hedeflerine erişemeyeceği anlamına gelmiyor. 'Başka pazarlarda nasıl telafi ederiz?' doğrultusunda çalışmalara başladık. Durumun tam netleşmesinden sonra yeni eylem planını açıklayacağız. Şu an süreci adım adım izliyoruz."

Çin için belirlenen hedefin yüksek olduğu ve telafisinin nasıl yapılacağı sorusuna Ersoy, 450 binin yüzde 20'sinin 90 bin olduğunu ve bu rakamın da ülke için büyük olmadığı yanıtını verdi.

Rakamın erişilemeyecek, düzeltemeyecek bir hedef olmadığını vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:

"Bu sene 52 milyondan 58 milyona çıkmayı düşünüyorsak demek ki 6 milyonluk bir artış bekliyoruz. Bunu çok rahat başka pazarlardan ikame ederiz. Ama gönül ister ki hiçbir pazarda aksama olmasın, biz seneyi hedeflerimizin üstüne kapatalım. Bu bağlamda şu an için endişe edilecek bir durum yok. Virüsün Çin ve dünya genelindeki gelişimini izlememiz gerekiyor. Biz de aşama aşama gelişmeler oldukça farklı önlem paketlerini açıklayacağız." dedi.

- Taksicilerin evrak kontrolü yapması

Bakan Ersoy, "Taksiciler, turizm aracını durdurdular ve evrak kontrolü yaptılar. Bu turizmi nasıl etkiler?" sorusu üzerine ise turistin önünde gerçekleşen her huzursuzluğun turizmi olumsuz etkileyeceğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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