1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çin'de korona virüs nedeniyle evler mühürleniyor

Çin'den yayılan korona virüsü nedeniyle Wuhan'da ve diğer bölgelerde kent sakinlerinin evlerinin mühürlendiği iddia edildi
 30 Ocak 2020 14:24
Yazdır
Çin'de korona virüs nedeniyle evler mühürleniyor

Çin'den yayılan korona virüsü nedeniyle Wuhan'da ve diğer bölgelerde kent sakinlerinin evlerinin mühürlendiği iddia edildi.


Herkes bunu konuşuyor! Virüs nedeniyle evler mühürlendi mi?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şu an kadar 170 kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını ile ilgili yeni bir iddia ortaya çıktı. Virüsün yayıldığı Wuhan kentinde ve diğer kentlerde korona virüsü bulaşan vatandaşların evlerinin mühürlendiği, dışarı çıkmamaları için zorla bu şekilde evde tutuldukları öne sürüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir evin içerisinde insanlar olmasına rağmen evin dışarıdan mühürlendiği görüldü. Başka bir görüntüde ise bir evin kapısına, "Bu hane Wuhan'dan geldi, temas etmeyin" yazılı afişlerin asıldığı belirtildi.


Evlerinden çıkamayan Çinlilerin çığlıkları: Güçlü ol Vuhan

Koronavirüs için Türkiye harekete geçti! Koca Yusuf operasyonu!
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Bozkurt' işareti yapan Türk şoförler işten çıkarıldı
30 Ocak 2020 21:33		 İtalya'daki gemide corona virüsüne rastlanmadı
30 Ocak 2020 18:03
AP, Türkiye karşıtı provokasyon yapan milletvekilini 'uyardı'
30 Ocak 2020 15:56		 Çin, 1000 yataklı hastane inşaatını iki günde tamamladı
29 Ocak 2020 22:36
Evlerinden çıkamayan Çinlilerin çığlıkları
29 Ocak 2020 14:48		 Japonya, Vuhan'daki vatandaşlarını tahliye ediyor
28 Ocak 2020 20:29
İsrail gazetesi Hakan Fidan'ı hedef gösterdi
28 Ocak 2020 16:00		 Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs itirafı: Hata yaptık
28 Ocak 2020 11:41
Süleymani öldürüldü, faturası Türklere
28 Ocak 2020 07:20		 İdlib'de son 24 saatte 21 bin sivil daha sınıra geldi
27 Ocak 2020 16:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:21 - Enkaz çalışmasında Atatürk'e saygı22:16 - 18 yaşındaki Merve'den 2 gündür haber alınamıyor22:10 - Dilencinin üzerinden çıkan para zabıtaları şaşırttı!22:04 - 19 yaşında aldığı devlet desteğiyle hayvancılık yapıyor21:58 - AFAD'dan, 'yardım parası kayboldu' iddiasına yalanlama21:53 - Depremde panikle pencereden atladı, iki bacağını kırdı21:48 - İşte Erdoğan'ın İdlibliler için bahsettiği briket evler21:43 - Trafik cezasını mahkeme yoluyla iptal ettirdi21:38 - 'İzmir'den 13 aktif fay geçiyor' dedi ve uyardı!21:33 - 'Bozkurt' işareti yapan Türk şoförler işten çıkarıldı
21:28 - İmamoğlu'nun tatiline gittiğini duyan Kılıçdaroğlu şok geçirdi21:23 - Ziraat Kupası'nda çeyrek final maç programı belli oldu21:18 - O işçinin ailesine '2 milyon TL' tazminat ödenecek21:13 - Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan Yunan milletvekiline tepki21:08 - İtfaiye aracının altında kalan çocuk ağır yaralandı21:03 - Kocaeli Büyükşehir'den İrem Derici'nin sözlerine tepki20:58 - Türkiye'den koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek20:53 - Günde bir yumurta kalp hastalığı riskini artırmıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bekçilere kimlik sorma yetkisi verilmesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Hemşireye hakaret eden kaymakamın hapsi onaylandı
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı
Altın yeniden kritik eşiği aştı
'Görüp görebileceğimiz bana göre en büyük krizi yaşıyoruz'
Gazeteciden Kızılay Başkanı'na: Siz FETÖ'cü müsünüz?
Bekçilere verilecek 'sıvazlama' yetkisinde geri adım
MEB, 750 engelli öğretmen alacak
Merkez Bankası'nın 2020 yılı enflasyon tahmini açıklandı
Belediye sadece 2 gün özel kalem müdürlüğü görevi yapan kişiyi memurluğa atadı!
Sayıştay, öğrencisi olmayan fakülteler konusunda YÖK'ü uyardı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bütün kötülüklerin anası 2
tolga ciğerci'nin haksız verilen penaltıyı kabul etmemesi 2
leyla 1
utmak 3
Ev erkeği 2
vedat muriqi'ye 28 milyon euroluk teklifin reddedilmesi 5
zamanla geçer 1
çift maç haftası 2
Açılamamak 1
tavla 1
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Personel Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Koru Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Subaşı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Bolu Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Şarköy Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TBMM 197 personel alacak
Zonguldak Kilimli SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Şanlıurfa Beltur 20 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam