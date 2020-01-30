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Trabzon'da bir okul çatlaklar nedeniyle boşaltılıyor

Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Alazlı mahallesinde ilkokul ve ortaokul binasındaki çatlaklar nedeniyle boşaltma kararı alındı. İlçedeki farklı okullarda eğitime devam etmesine karar verilen öğrencilerin velileri ise duruma tepki gösterdi
 30 Ocak 2020 14:28
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Trabzon'da bir okul çatlaklar nedeniyle boşaltılıyor

Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Alazlı mahallesinde ilkokul ve ortaokul binasındaki çatlaklar nedeniyle boşaltma kararı alındı. İlçedeki farklı okullarda eğitime devam etmesine karar verilen öğrencilerin velileri ise duruma tepki gösterdi.

Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin ardından yurt genelinde olduğu gibi Trabzon'da da önlemler alınmaya devam ediliyor. Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Alazlı mahallesinde bulunan Alazlı İlkokulu ve Ortaokulu'nda oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltma kararı alındı. 450 hanenin yaşadığı mahallede 1996 yılında eğitim hayatına başlayan okula ilave edilen kat sonrası oluşan çatlaklar İl Milli Eğitim Müdürlüğünü harekete geçirdi. Akademisyenlerin de incelemede bulunduğu okulun yaşanabilecek olası deprem sonrası hasar alacağı tespit edildi. Boşaltma kararı çıkartılan okulun öğrencileri ise Düzköy ilçesindeki çeşitli okullarda eğitime devam edeceği öğrenildi. Okulun boşaltma kararına tepki gösteren veliler, çocuklarının başka okullarda eğitim görmesini istemediklerini dile getirerek, mevcut okulda güçlendirme yapılarak eğitime devam edilmesini istedi.

Velilerden Pehlivan Sürol, okul binasına çürük raporu verildiğini belirterek, "Bize okul binasının çürük raporu aldığını söylediler. Okulumuzun kesinlikle kapanması istemiyoruz. Zemin sıkıntısı ve çatlaklardan dolayı çürük raporu verilmiş" dedi.

"Okulumuzun kapanmasını istemiyoruz"

Okul binasına ilave edilen kat sonrası çatlakların oluştuğunu belirten veli Sinan Kurt, "Bu okul yapılırken kolon üzerine yapılmadı. Yığma tuğla üzerine yapıldı. Binanın zemin etüdünü de yapmadılar. Okul binasının üzerine bir kat daha attılar bu kattan sonra çatlaklar oluşmaya başladı. Okulu kapatmak istiyorlar. Öğrencileri başka okullara vereceklermiş. Yarıyıldan sonra öğrenciler başka okula gitmesi psikolojik sorunlar oluşturabilir. Biz okulumuzun kapanmasını istemiyoruz. Güçlendirme yapabilirler" şeklinde konuştu.

"15 senedir bu çatlaklar var"

3 çocuğu Alazlı İlkokulu'na giden Cemil Sürol ise 15 senedir okulda çatlakların olduğunu kaydederek, "5 yaşında çocuğumu ben nasıl 20 km uzaklıktaki okula göndereceğim. O kadar yoldan sonra çocuğun aklında ne kalacak. Bu okul 1996 yılında yapıldı kat atıldıktan sonra çatlaklar oluştu. 15 senedir bu sıkıntı var ama özellikle kat atıldıktan sonra bu sıkıntılar başladı. O kadar zaman geçti gündeme gelmedi de şimdi mi geliyor. Öğrencilerin ilçe merkezinde okul göndereceklermiş biz bunu istemiyoruz. Mahallemizin tek sosyal alanı okulumuz burası da giderse burada yaşamanın bir anlamı kalmıyor" diye konuştu.

"Okul tehlikeliyse yıkıp yeniden yapsınlar"

Velilerden Havva Sağır da, okulun kapanmasını istemediklerini vurgulayarak, "Benim tek kızım var. Onu başka yere yollayamam. Okulun kapanmasını istemiyorum. Okul tehlikeliyse yıkıp yeniden yapsınlar" ifadelerini kullandı.

Okulun sene sonuna kadar eğitime devam etmesini isteyen veli Haskız Kara ise, "Biz başka bir yere çocuklarımızı yollamak istemiyoruz. Okulumuz dursun ikinci dönem bitsin sonra yıkacaklar mı ne yaparlarsa yapsınlar. Okulun kapanacağı onaylanıyor, velilerin haberi yok" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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